Le Tahoera'a présente son programme avec le Here Ai'a

PAPEETE, le 2 février 2018. Mercredi, le grand conseil du Tahoera'a a validé le programme pour les territoriales et aussi un accord avec le Here Ai'a.





Le Tahoera'a Huira'atira a validé mercredi "en présence de 300 représentants de tous les archipels" son programme pour les élections territoriales (voir ci-dessous). " Le Tahoera'a Huira'atira, en partenariat avec le Here Ai'a, ont pour priorité de donner à chaque Polynésien un travail, un logement leur permettant ainsi de fonder en toute sérénité une famille", peut-on lire dans le programme.



Mercredi, un protocole d'accord a aussi été signé avec le Here Ai'a, présidé par Roméo Tauraa.