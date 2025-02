Le Tahiti Taure’a Tour 2025, c’est parti !

Tahiti, le 10 février 2025 - Ce week-end avait lieu la première étape du Tahiti Taure’a Tour. La jeune garde du surf polynésien s’était donné rendez-vous à Papeno’o pour débuter un championnat qui s’annonce des plus passionnants. Avec des surfeurs et des surfeuses déjà bien aguerris aux compétitions nationales et internationales, le week-end a délivré ses premiers enseignements sur le niveau des participants : excellent !



Tout le monde attendait le lancement du championnat 2025, tant la saison 2024 avait été relevée et indécise jusqu’au bout. Ce week-end, les jeunes étaient tous prêts à en découdre pour le retour à la compétition avec la première étape du Tahiti Taure’a Tour à Papeno’o. Avec des conditions idéales et un public encore plus nombreux venu suivre cette compétition de plus en plus relevée, les premières vagues donnaient le ton.



Chez les garçons, pour sa dernière saison en U18, Kéo Chabrier était bien déterminé à finir en beauté. Deuxième du championnat 2024, Kéo a remporté ses séries du samedi pour se hisser en demi-finale dimanche. Opposé à Peio Charriaud et Akevai Marlier, deux surfeurs qu’il connaît bien, Kéo finit deuxième mais se qualifie pour la finale. Une dernière session qu’il maîtrise pour emporter l’étape. Mais la saison sera longue et difficile, car ses copains de l’équipe junior de Tahiti, Peio Charriaud (2e), Toaura Haumani (3e) et Maunakea Hioe (4e), ne le laisseront pas facilement réaliser son objectif : remporter le championnat.



Chez les U16, on retrouve sur la plus haute marche du podium le favori de la catégorie, Liam Shan Kouam. Pourtant âgé de seulement 11 ans, Liam est le tenant du titre en U14 et n’a pas hésité ce week-end à participer en U18. Défait en demi-finale, il s’est rattrapé en remportant la finale de sa catégorie. Cette année, la bataille sera rude dans cette tranche d’âge, car Terevanui Thornton reste son plus grand rival. Deuxième au championnat cadet de l’année dernière alors qu’il n’a que 11 ans, Terevanui est un prodige de ce sport et compte bien déjouer les plans de son ami Liam. Attention aussi aux autres finalistes, Tauirai Henriou-Oopa et Kavei Pierson, qui seront en embuscade toute la saison.



Chez les U10, un jeune ne cesse de progresser d’année en année et devient une figure incontournable du surf polynésien : Naiki Pierson, frère de Kavei et fils de Steven. Né sur une vague, Naiki impressionne à chaque sortie. Et c’est avec évidence qu’il s’est imposé ce week-end dans sa catégorie. Appliqué et sérieux, le jeune surfeur est déjà prêt pour les compétitions. À suivre.



Doublé de Takihei Ellacott



La plus belle surprise de la compétition vient du surf féminin. Entre le nombre de participantes et le niveau affiché, les Ondines crèvent l’écran cette année. Le surf féminin en Polynésie ride évidemment sur la vague Vahine Fierro, mais pas que. Dans un sport où l’élégance se mêle à la technique et à la puissance, les filles trouvent leur place et se mettent en valeur lorsqu’on les voit déferler avec style et détermination. Et à ce jeu-là, c’est Takihei Ellacott qui a le plus impressionné. Avec un doublé en U18 et U16, Takihei, tout juste âgée de 14 ans, sera sans aucun doute une prétendante au titre. La surfeuse de Bora Bora frappe un grand coup pour cette première journée en mettant toutes ses adversaires à ses pieds. Mais la saison est longue et Takihei aura fort à faire face à Miliani Simon. Sensation de la saison dernière, Miliani a été la première surfeuse à remporter le championnat dans trois catégories différentes. Le plus dur, maintenant, reste de confirmer, surtout que derrière, sa sœur Kahili, Raipoe Chapelier ou encore Kelia Galina ont toutes les arguments pour venir perturber la hiérarchie.



La grande nouveauté cette année, c’est la création d’un championnat U18 et U14 de bodyboard. De plus en plus en vue sur les spots polynésiens, le bodyboard est en train de se faire une place de choix dans le milieu du surf. Alors que celui-ci est déjà bien installé chez les grands, nos jeunes peuvent désormais laisser éclater leur passion en compétition. Dimanche, lors de la finale U18, c’est Heinoa Tama qui a éclaboussé de tout son talent le concours. Chez les U14, Roo Pouget s’est largement imposé devant ses concurrents.



Quelle que soit l’issue de ce championnat, le surf polynésien montre qu’il regorge de pépites à tous les niveaux. Il nous tarde de les retrouver pour la suite du championnat, mais aussi dans les différentes compétitions internationales.