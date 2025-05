Le Taekwondo Pirae en déplacement aux États-Unis

Tahiti, le 12 mai 2025 – Pour la deuxième année consécutive, le club de taekwondo de Pirae va vivre un moment très spécial dans sa saison. Douze de ses membres vont partir combattre lors d’un tournoi le 17 mai à Los Angeles. Originalité de cet événement : la classe d’âge. Il s’agit d’enfants âgés de 5 à 11 ans qui iront représenter le Fenua. Une expérience unique pour de futures pépites du sport polynésien.



Samedi matin, la MJC de Pirae, lieu d’entraînement du club Taekwondo de la commune, accueillait les douze enfants qui partiront représenter la Polynésie lors de cette compétition internationale. Un entraînement axé sur la mise en situation des combattants en condition réelle. “On a rassemblé nos douze jeunes qui partiront à Los Angeles pour les mettre en situation réelle de compétition. Ça va leur permettre de travailler mentalement, physiquement et techniquement, pour qu’ils soient prêts pour les combats qui les attendent”, explique Jessica Holman, présidente du club et vice-présidente de la ligue de taekwondo de Polynésie. Un moment important qui permettra à ces combattants en herbe d’être dans les meilleures conditions pour le tournoi à venir.



Des enfants de 5 à 11 ans, pour qui ce sera le premier tournoi à l’international. “C’est une compétition adaptée à cette tranche d’âge. C’est important qu’ils soient très vite confrontés à des adversaires différents de ceux qu’ils ont l’habitude de rencontrer, tout en gardant une sécurité totale puisqu’ils seront opposés à des adversaires de leur niveau”, précise la présidente, également accompagnatrice lors de ce déplacement. Cette expérience sera unique : “Durant toute la journée, ils vont faire des combats, mais aussi des poomsés. Ce sont les parties techniques, qui malheureusement sont rarement enseignées. C’est l’occasion pour eux de se perfectionner aussi dans ce domaine.” Pour les chanceux qui partiront, l’excitation est palpable à quelques jours du départ. “Je suis très content de partir pour participer à ce tournoi. J’ai envie de gagner une médaille, bien sûr, et il faudra que je respecte les conseils du coach pour y arriver”, confie Teriihaunui Teheura-Ahupu.



Même enthousiasme du côté de sa coéquipière Alyssa Vahine, 8 ans : “Je suis heureuse de pouvoir partir aux États-Unis pour faire cette compétition. J’ai déjà gagné deux compétitions ici et j’ai envie de continuer. Il faudra rester calme pendant les combats et toucher son adversaire au bon moment. Ce sera mon premier voyage avec le club, et j’espère qu’on va tous gagner.”



Un esprit d’équipe qui permettra sûrement à nos graines de champions de vivre ce long voyage de la plus belle des manières.