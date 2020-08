Le Tā’iri Pa’umotu revient pour une 4e édition le 8 octobre

La particularité de la frappe pa’umotu



Les origines de la frappe restent assez mystérieuses. On raconte que ce sont des soldats polynésiens qui ont vu des gitans jouer et ont repris ce style. Mais Antoine Arakino, artiste reconnu et spécialiste du tā’iri pa’umotu, a aussi entendu dire que cette frappe existait bien avant que les Polynésiens ne partent pour l’Europe. Quoi qu’il en soit, elle s’est transmise dans les familles, exclusivement à l’oreille.

Cette frappe, que l’on retrouve dans toutes les bringues, est principalement jouée dans la musique kaina, qui est très rythmée et soutenue. C’est la percussion qui est transmise sur le doigté quand on gratte les six cordes de la guitare uniquement avec l’index et le pouce. À l’époque, quand nos grands-parents faisaient la bringue, cela durait parfois trois jours de suite et il fallait tenir le rythme ! Quand on joue à la façon pa’umotu, on ne se fatigue pas. C’est la percussion qui est transmise sur le doigté quand on gratte la guitare. Avec cette façon de jouer, cela peut durer très longtemps !