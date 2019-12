Le Street art s’invite à l’université

TAHITI, le 13 décembre 2019 - Des élèves de l’université de Polynésie française organisent un concours de street art. Ce concours invite les artistes en herbe à proposer un dessin qui, s’il est sélectionné, sera réalisé sur un mur de l’établissement.



Dans le cadre d’un projet tutoré, les étudiants de DUT Gaco organisent un concours dessin. L’objectif ? " introduire l’art au sein de la vie étudiante ".



Les amateurs sont invités à proposer un dessin à réaliser en grand sur un mur de l’université. Celui-ci se trouve sur le bâtiment B et fait 70 mètres carrés. Pour les guider dans leur démarche les organisateurs ont listé trois thèmes : l’accès à la connaissance, la tolérance et l’écologie.



5 critères…



Le comité organisateur vient de finaliser les critères d’appréciation des œuvres. Chacune aura une note globale de 50 points qui seront découpés en cinq points.



Le respect des thèmes imposés sera évalué sur 10 points, de même que l’originalité et la créativité, la technique et la qualité artistique, l’organisation de l’espace et enfin le vote des étudiants et du personnel de l’université.



…et 1 jury



Le jury sera composé de dix personnes, des membres de l’université mais aussi des sponsors. Ils auront à choisir parmi les cinq dessins qui auront obtenus les meilleures notes.

La fresque sera réalisée entre le 3 et le 8 février par un professionnel du street art qui sera choisi en fonction du dessin retenu.