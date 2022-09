Le Stream Event Tahiti récolte plus d'un demi-million

Tahiti, le 25 septembre 2022 – La première édition du Stream Event Tahiti (SET), initié par Choco_arii alias Ariioehau Taumihau, a réuni seize streameurs pendant trois jours, à la salle Arcadia de Papeete ce week-end. L’événement permet de récolter plus de 500 000 Fcfp de dons en faveur de l'association Eimeo Animara de protection des animaux.



Premier du genre, le marathon de streaming baptisé “Stream Event Tahiti” (SET) s'est déroulé à la salle de jeux en réseau Arcadia de Papeete entre vendredi, 8 heures, et dimanche soir, 18 heures. L'événement a réuni seize participants bénévoles âgés de 17 à 36 ans qui ont diffusé, en direct et en continu, leurs sessions de jeux vidéo sur la chaîne Twitch de l'événement. Organisés en quatre groupes de quatre streameurs, les équipes se sont relayées toutes les quatre heures pour assurer la permanence du SET. Une fois la session terminée, les streameurs qui étaient en direct aiguillaient leurs internautes vers l’équipe suivante via un lien de connexion. Chacun des streameurs a pu proposer son propre “contenu” sur son propre “live”, selon ses préférences de jeux vidéo : Fortnite, Les Sims, Minecraft ou Call Of Duty pour les plus connus… Les streameurs ont ainsi pu se créer une “communauté” avec laquelle ils étaient en contact direct grâce à un espace de discussion instantanée, sur la plateforme dédiée à l’événement.





L'objectif final du “Stream Event Tahiti” était de récolter des dons en faveur de l'association Eimeo Animara. En effet, tout au long du week-end, les internautes étaient invités à verser de l'argent sur la cagnotte en ligne, Leetchi, mise en place pour l'événement ou dans la cagnotte “physique” installée dimanche sur le site des Trois Pontons à Punaauia. De nombreux lots, offerts par les partenaires de l'événement et destinés aux donateurs les plus généreux, ont été débloqués alors que la cagnotte franchissait des seuils de de dons préétablis. Au final, tous ces efforts des streameurs ont porté leurs fruits puisque le SET a permis à l'association Eimeo Animara d’être bénéficiaire de plus d'un demi-million de Fcfp de dons. Près de 500 000 Fcfp ont été récoltés sur la cagnotte virtuelle Leetchi, ainsi que 26 200 Fcfp via la cagnotte physique installée à Punaauia. Notons que le compte Leetchi du SET est encore ouvert et à disposition des donateurs, jusqu'au dimanche 2 octobre prochain à 18 heures.



Trois jours de défis et de surprises



Certains streameurs ont même reçu plusieurs défis de leurs spectateurs pendant les sessions de jeux et en ont profité pour faire monter l’audience. Dès le premier jour de l’événement, alors que le SET venait de récolter 10 000 Fcfp, des streameurs ont dû relever le défi de manger du piment, d’autres de se maquiller voire de se prêter à des exercices sportifs. Un total de 79 440 Fcfp était atteint, vendredi dans l’après-midi, alors que l’objectif était d’atteindre les 100 000 Fcfp avant minuit. De ce fait, deux Disc-Jockey (Djette Zoe et Dj Esteban), ont rejoint les streameurs pour animer l’événement et faire une surprise aux internautes. Dans la matinée du samedi, le seuil des 200 000 Fcfp étant déjà dépassé, des lots de T-shirt offerts par le partenaire Bliss ont donc été débloqués. En début de soirée, le SET comptait 254 000 Fcfp dans la cagnotte virtuelle et les streameurs se sont ensuite tous adonnés au karaoké à la demande de leurs internautes. Pour encourager davantage les dons afin d’atteindre le palier des 300 000 Fcfp, les streameurs ont alors annoncé qu’ils débloqueraient le téléphone Caterpillar S60 pour un des donateurs ayant fait un don de minimum 10 000 Fcfp, qui serait sélectionné à l’issue d’un tirage au sort. Dimanche, le SET touchant à sa fin, les streameurs ont réservé à leurs internautes une ultime surprise. Tandis que le montant de la cagnotte s’élevait à 309 840 Fcfp et que le téléphone avait été débloqué, les streameurs ont reçu la star locale du streaming connu sous le nom de Mabzouel. Pour cette dernière journée du SET, Mabzouel, l’invité tant attendu a convié sa communauté de plus de 170 000 abonnés à participer à l’événement. Une intervention qui a d’ailleurs fortement contribué à atteindre le montant final de près de 500 000 Fcfp.





Un succès offert à la cause animale



Les jeunes vidéastes réunis à la salle Arcadia étaient quelque peu perplexes quant à la réussite de ce SET, non seulement puisqu'il s'agissait d'une première édition, mais aussi parce que la production locale de streaming pèche encore par manque de notoriété. Mais malgré les appréhensions, le Stream Event Tahiti s’avère un véritable succès. Un succès pour son initiateur, "Choco_arii" alias Ariioehau Taumihau, connu du petit écran sous son pseudonyme d'animateur "Choco" ; mais aussi – et surtout – pour l'association Eimeo Animara. “J'avoue que l'événement a fonctionné encore mieux que prévu”, se félicite Ariioehau Taumihau. “Pour une première édition, je trouve qu'on s'en est vraiment bien sortis. Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réussi à mobiliser toute cette communauté à travers cet événement, ce qui nous a permis de récolter plus d'un demi-million en faveur de la cause animale. Cela ne peut être que positif pour la suite et je remercie tous ceux qui ont contribué à cette réussite.” Camelia Mataoa, présidente de l'association Eimeo Animara, avoue également avoir été émue par cette initiative et par ses résultats. “Déjà, j'étais étonnée mais aussi touchée que les dons soient reversés à notre association. En plus, j'ai apprécié le fait que des jeunes soient à l'origine de cet événement. Franchement, lorsque j'ai vu la somme récoltée, j'ai fondu en larmes. Ces dons nous permettrons vraiment de faire de belles choses.” En effet, grâce à cette somme, l'association Eimeo Animara pourra payer en priorité les factures vétérinaires et les soins des animaux malades, avant d'envisager la réalisation de nouveaux projets. L'association souhaiterait notamment mettre en place un refuge pour animaux à Moorea.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 26 Septembre 2022