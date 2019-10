Le Spip fête ses 20 ans au fenua avec des étudiants de l'Université

Papeete, le 29 octobre 2019 - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française a ouvert ses portes aux étudiants de l'Université de la Polynésie française le 25 octobre dernier pour fêter ses 20 ans de présence au fenua. L'occasion pour le service de faire connaître ses actions et surtout ses nombreux métiers auprès des futurs diplômés et pourquoi pas de susciter de futures vocations.





Pour fêter ses 20 ans de présence en Polynésie française, le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française a ouvert ses portes aux étudiants de l'Université de Polynésie vendredi 25 octobre.

Après une présentation générale de l’histoire des SPIP et du fonctionnement spécifique du SPIP de Polynésie par la directrice, Véronique Meunier et le directeur adjoint, Maxime Renard, les étudiants ont découvert les différents métiers au travers d’ateliers animés par les professionnels : directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP), conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), surveillant pénitentiaire, secrétaire administratif, adjoint administratif, psychologue, assistant de service social, coordonnateur socio-culturel…