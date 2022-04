Le Smig n'augmentera que de 2% au 1er mai

Tahiti, le 28 avril 2022 - C'était attendu, le conseil des ministres a tranché. Le Smig augmentera de 2% à partir du 1er mai. En tenant compte de la précédente augmentation du Smig le 1er décembre dernier, le gouvernement considère que depuis décembre le Smig a prix 4% pour une inflation de 3,37%.



Un conseil des ministres extraordinaire s’est tenu jeudi à la présidence dans le but de déterminer le taux de relèvement du Smig. Afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, il est décidé un relèvement automatique complémentaire de 2% du Smig compte tenu des éléments suivants :

· + 0,26% correspondant à la différence entre la variation réelle 2,26 (entre octobre 2021 et janvier 2022) et l’augmentation du Smig de 2% (décembre 2021)

· + 1,08% correspondant à l’évolution de l’indice de janvier à février 2022 (102,49 vs 103,60)

· + 0,66 % d’anticipation sur les effets de l’inflation à court terme

Ainsi le Smig horaire est fixé à 941,37 Fcfp, soit un Smig mensuel de 159 092 Fcfp, pour 169 heures de travail, et sera applicable à compter du 1er mai.



Déjà une augmentation le 1er décembre dernier



Le conseil des ministres, précise le communiqué de la présidence, a tenu compte de plusieurs éléments du dernier trimestre 2021, indiquant une inflation à venir sur les produits importés (matières premières, énergies, coût de frêt…). La présidence rappelle que le Smig avait déjà été relevé, par anticipation de l’augmentation de l’inflation, le 1er décembre 2021. Le Smig horaire avait été fixé à 922,92 Fcfp, soit un Smig mensuel de 155 973 Fcfp. Et ce, à l'époque, malgré une variation de l’indice des prix inférieure à 2% et présentée comme suit :

· d’octobre à novembre : 0,32%

· d’octobre à décembre : 0,43%



La progression de l’indice des prix s’est prolongée pour dépasser au mois de janvier le seuil des 2% (2,26%) et atteindre 3,37% au mois de février. Cette situation est la conséquence directe des effets de la crise économique conjuguée à la guerre en Ukraine.



Avec cette nouvelle hausse au 1er mai, l’augmentation totale du Smig depuis décembre 2021 est de 4%, alors même que l’évolution de l’inflation constatée sur la période d’octobre 2021 à février 2022 est de 3,37%, conclut le communiqué.