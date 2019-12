Le Smic sera revalorisé de 1,2% au 1er janvier, sans coup de pouce

Paris, France | AFP | mercredi 18/12/2019 - Le Smic sera revalorisé de 1,2% au 1er janvier, soit 15 euros de plus par mois pour les 2,3 millions de bénéficiaires, mais il n'y aura pas de coup de pouce, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.



Le Smic s'établira ainsi à 1.219 euros nets en 2020, contre 1.204 euros en 2019, soit 15 euros de plus par mois et 173 euros supplémentaires sur l'ensemble de l'année, a précisé Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres.

Le taux horaire brut va augmenter de 10,15 centimes d'euros, soit 8,03 centimes nets.

"Ce sont des augmentations légales, il ne s'agit donc pas d'un coup de pouce du gouvernement", a indiqué Mme Ndiaye, soulignant qu'elles auraient toutefois "par ricochet" un effet sur les salaires.

La hausse automatique du Smic de 1,2% est liée à une "hausse de l'inflation de 0,7%" et une progression de 0,5% des salaires des ouvriers et employés.

Elle est "un peu moins importante" que celle de 2019 qui était de 1,5%, mais "comparable" à celle de 2018, et elle "parachève une évolution du pouvoir d'achat dont l'évolution a été extrêmement positive sur les trois dernières années", a fait valoir Mme Ndiaye, puisqu'un salarié au Smic a vu ses revenus augmenter de "2.000 euros supplémentaires depuis mai 2017" grâce à l'augmentation mécanique du Smic, la hausse de la prime d'activité et la suppression d'une partie des cotisations sociales.