Le Secret des forts, c’est l’effort

La commune de Paea a organisé ce vendredi matin la cérémonie officielle des Tama Toa. Une initiative lancée il y a cinq ans qui récompense les élèves méritants, ceux qui font preuve de courage, de persévérance et dont le savoir-être est exemplaire. Le slogan de cette initiative ? Le Secret des forts, c’est l’effort.



Renforcer le goût de l’effort et la confiance en soi, donner un coup de pouce, encourager le retour aux apprentissages et la réussite scolaire, tels sont les objectifs affichés de l’initiative Tama Toa. Celle-ci a été lancée par la commune de Paea il y a cinq ans ; vendredi avait lieu la cérémonie annuelle 2025 dans la salle Manu Iti.



Allen Salmon, 6e adjoint au maire, en charge des projets éducatifs, insiste : “Avec les Tama Toa, nous souhaitons ramener les enfants vers le sens de l’effort, qu’il soit physique, intellectuel ou moral. Car, ce sens a tendance à se perdre aujourd’hui dans la société de consommation où le ‘tout-jetable’ a pris le dessus”.





Progression, évolution, courage



Chaque année, les enseignants des quatre groupes scolaires de Paea sont invités à repérer les Tama Toa de leur école primaire (du CP au CM2). Ils s’appuient, pour ce faire, sur différents critères préétablis par la commune : les efforts bien sûr, mais aussi la progression, l’évolution, le courage, la persévérance et le savoir-être vis-à-vis de ses camarades, de sa famille et de l’équipe enseignante. C’est le travail de plusieurs mois qui est évalué.



Au total, vingt Tama Toa sont retenus et récompensés, d’abord au sein de leur classe où les élus se sont rendus toute la semaine, puis lors d’une cérémonie spécialement organisée à leur attention, vendredi matin. Chaque Tama Toa a reçu une coupe et un tricot.



Lyvaikeaani, 11 ans, élève en classe de CM2 à Papehue, était l’une d’entre eux. Elle s’est réjouie d’avoir été choisie. “J’ai fait des efforts toute l’année.” Sa classe l’a chaleureusement félicitée à en croire son enseignante. Toutes les classes ont, elles aussi, été récompensées pour leur implication, elles ont reçu un jeu de société.



Les parents, familles et élus ont suivi de près la cérémonie dans les tribunes. Natuaivaee, maman de Mereheti, 9 ans, n’aurait raté cela pour rien au monde. “Je suis tellement fière”, a-t-elle commenté, visiblement émue. Sa fille, dyslexique et dysorthographique, s’est battue mois après mois pour s’en sortir. “Notre premier objectif était qu’elle ne soit pas déçue de l’école, le second qu’elle progresse. Aujourd’hui, c’est une petite fille très épanouie.”



Une démarche globale



Moeata Fanaura, directrice du groupe scolaire de Maraa, confirme l’impact de cette initiative sur les élèves mais aussi les classes dans leur globalité. “C’est un outil de plus pour nous qui s’inscrit dans un travail de fond de la citoyenneté. Il trouve un écho dans notre démarche.”





