Le Saxo condamné pour avoir vendu de l’alcool à des mineurs

PAPEETE, le 18 septembre 2019 - Le Saxophone, bar discothèque situé dans le centre-ville de Papeete, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à un mois de fermeture et à une amende de 800 000 Fcfp. Il était reproché à sa gérante, qui comparaissait en qualité de personne morale, d’avoir vendu de l’alcool à des mineurs.



En décembre 2017, les éducateurs d’un foyer d’accueil de mineurs en difficulté écrivent au procureur de la République pour signaler un établissement de nuit, le Saxophone, qui laisse entrer des mineurs auxquels il fournit de l’alcool. Les enquêteurs s’y rendent un soir et dénombre la présence de dix mineurs dont le plus jeune a 13 ans.



Poursuivi en qualité de personne morale pour provocation de mineurs à la consommation d’alcool, l’établissement, représenté par sa gérante, a donc été jugé par le tribunal correctionnel mardi.