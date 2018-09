Le Salon du Tourisme c'est vendredi

PAPEETE, le 4 septembre 2018 - Durant trois jours, le public pourra profiter des différentes offres de ce salon. L'objectif est de découvrir nos îles à des prix attractifs. Cette 21ème édition se tiendra au parc expo de Mama'o, où 240 exposants vous accueilleront jusqu'à dimanche 16 heures.



Ce rendez-vous incontournable aussi bien pour les professionnels que pour le public qui souhaite découvrir les cinq archipels de la Polynésie française ouvrira ses portes ce vendredi 7 septembre 2018.



Le salon du Tourisme se tiendra vendredi, jusqu'à dimanche, au parc expo de Mama'o. Pour cette nouvelle édition, près de 240 exposants seront présents avec six nouveaux exposants et près de 16 000 visiteurs sont attendus.



"Tahiti connaît un engouement croissant de la part des touristes et des Polynésiens qui souhaitent découvrir ou redécouvrir, se réapproprier Tahiti et notamment la Presqu’île. D’édition en édition, le nombre de stands consacrés à Tahiti et particulièrement à Tahiti Iti ne cesse d’augmenter", explique le communiqué de presse.



Cette nouvelle édition sera marquée par de nombreuses nouveautés pour le plus grand plaisir de tous. Ainsi Un espace « Virtual Reality » (réalité virtuelle) avec des vidéos en 360° pour plonger au cœur des activités touristiques sera installé et disponible pour tous. Par ailleurs, Yves Edouard Malakai (Rai &Nono) ira à la rencontre du public pour mettre en scène des légendes polynésiennes des 5 archipels sur un ton humoristique. Un grand jeu/concours Memory sur Facebook a ég alement été mis en place afin de promouvoir le salon en amont. Les participants doivent trouver les paires d'images illustrant les légendes polynésiennes dans un temps imparti. Les joueurs qui réussissent sont qualifiés pour le tirage au sort. Pour les petits : chasse au trésor. Un parcours autour des différents stands pour retrouver des énigmes, un moment ludique et joyeux ! Un karaoké géant pour permettre au public de se divertir lors du salon. Enfin, un Photobooth a été installé pour capturer les moments de magie.



Le salon du Tourisme ouvrira ses portes à partir de 8 heures, vendredi et les fermera dimanche, à 16 heures.