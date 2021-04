Le Salon de l'auto de Raiatea, bon cru malgré tout

Raiatea, 25 avril 2021 - Le Salon de l'auto de Raiatea a fermé ses portes samedi. L'événement aura duré cinq jours. Malgré le contexte économique et la crise sanitaire, près de 100 véhicules ont trouvé acquéreur, un bilan plutôt satisfaisant pour l'organisateur.



Le traditionnel Salon de l’auto de Raiatea et ses 900 m2 de chapiteaux a fermé ses portes samedi avec de bons résultats. L'événement a eu lieu, comme à l'accoutumée, en bord de mer, place Tamatoa à Uturoa, il avait été inauguré mardi. Pendant cinq jours, les ventes ont été aux rendez-vous. Il faut dire que Raiatea est fidèle au salon et vice-versa. Vingt-cinq marques et 75 modèles soit 150 véhicules ont été exposés, parmi eux une centaine a trouvé acquéreur.



Didier Mora, l’organisateur pour la cinquième année (sur les 20 ans d’existence) nous en dit plus : "Par rapport aux années précédent 2019, c’est certain que le bilan est plus mitigé. À partir de cette date, la donne a changé, notamment bien sûr à cause de la crise sanitaire. Néanmoins, par rapport à l’an passé, où le salon avait été décalé de quelques mois (en août), on ne va pas se plaindre, on note malgré tout une bonne progression.

Le chiffre moyen habituel de 100 véhicules je pense, est atteint, même s’il est trop tôt à l’heure de la fermeture de tirer des statistiques précises. D’autant qu’un bon pourcentage de dossiers ne seront bouclés que dans les 2 mois à venir. En effet, bon nombre de clients doivent attendre des réponses quand aux accords de crédits, ou aux différentes pièces d’autorisations pour finaliser un dossier, particulièrement pour les professionnels qui veulent bénéficier de la défiscalisation. Il y a aussi la notion des modèles particuliers, la couleur par exemple du véhicule souhaité par le client, et qui n’arrivera à Raiatea que dans quelques semaines. En tout cas, l’image de marque du salon se porte bien et nous tenons à rassurer les autorités quant au respect des règles sanitaires".



Une voiture à défaut de voyage



Didier Mora ajoute également son analyse du contexte actuel, soulignant un certain paradoxe de la situation : "L'une des raisons qui peut expliquer le succès de ce salon, est la fermeture des frontières. En effet, le bas de laine que se sont constitué les familles pour leurs vacances à l’étranger est présent, mais ne peut-être utilisé. Donc certains couples, notamment les jeunes, se sont dit pourquoi ne pas le consacrer à un investissement utile ? "



Parmi les visiteurs se mêlent différents profils d'acheteurs qu'ils soient jeunes, actifs ou retraités. Marcel, un visiteur retraité de Taputapuātea témoigne : " Je change ma voiture en moyenne tous les deux ans. Ça me permet d’éviter de passer en général par la case dépannage-garagiste et la reprise de la voiture précédente est toujours bonne. Même si cette année les propositions que m’ont faites les concessionnaires ne m’ont pas satisfait. J’ai donc acquis un véhicule neuf, mais je vendrai par mes propres moyens mon ancien véhicule, car je suis certain de marger un peu plus".



Pour les plus aisés n'ayant pas besoin d'un crédit, certaines transactions se font même la veille du salon. C’est ainsi que les visiteurs n’auront pas vu un modèle unique de 4X4, vendu le lundi et livré la veille de l’ouverture.