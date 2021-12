Le SDF casseur exaucé

Tahiti, le 20 décembre 2021 – Un sans domicile fixe a comparu ce lundi après-midi pour avoir dégradé le véhicule du premier président de la cour d'appel le 19 décembre dernier. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement et est maintenu en détention. Une condamnation qui semble convenir à l'accusé…



C'est un cas singulier qui s'est présenté ce lundi après-midi à la barre du tribunal correctionnel. Le prévenu, un quadragénaire sans domicile fixe, comparaissait pour des faits de dégradation d'un véhicule du tribunal survenus le 19 décembre dernier. En effet, il avait pris le véhicule du premier président de la cour d'appel pour cible et avait cassé la vitre arrière.



Durant sa comparution, le prévenu s'est montré pressé d'en finir. Il a choisi de garder le silence après chaque question posée par la présidente du tribunal, mais a plusieurs fois formulé sa volonté de “faire vite”. Le prévenu n'a pas souhaité être défendu par un avocat. Ainsi, Maître Chouini qui le représentait, n'est intervenue que pour la vérification de la validité de la procédure. La posture prise par l'homme a encouragé les personnes en présence à penser que le prévenu souhaitait volontairement retourner en prison pour y passer ses fêtes de fin d'année… L'homme est bien connu de la justice. Il a déjà dix condamnations à son actif et n'en est pas à son coup d'essai en termes de dégradation d'un véhicule du tribunal. Il a déjà été condamné à quatre reprises pour le même motif. Sa dernière infraction du même type a eu lieu en avril 2020.



Le procureur de la République a requis 30 mois d'emprisonnement. Après délibéré, le prévenu a été condamné à deux ans d'emprisonnement et est maintenu en détention. Pour ce qui est de la réparation de cet acte délictueux, elle sera abordée ultérieurement. En effet, le véhicule dégradé appartient à un agent judiciaire de l'État et l'étude de la réparation du préjudice se fera dans le cadre de l'intérêt civil.