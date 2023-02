Le Rugby Club de Pirae lance sa saison en battant le Papeete Rugby Club

Tahiti, le 3 février 2023 - Le Championnat de Tahiti de rugby à XV 2023 a débuté jeudi soir au stade Fautaua avec l’affiche opposant le RC Pirae au Papeete RC. Au terme d’une rencontre indécise et de bon niveau, Pirae s’est imposé 16-14. Le match Faa’a-Punaauia complétera le programme de la 1re journée samedi.



Pirae et Papeete ont fait honneur au rugby local jeudi soir à Fautaua en proposant une rencontre spectaculaire, indécise et jouée dans un très bon esprit. Les deux équipes ont évolué constamment avec la volonté d’envoyer du jeu et peut-être est-ce le fait qu’elles ont toutes deux intégré cette saison au sein de leur staff technique deux anciens joueurs et cadres techniques de Faa’a, club réputé pour proposer un rugby offensif. Teva Orbeck est en effet désormais co-entraîneur de Pirae avec Marcel Coppenrath et Tihoti Tamarono apporte ses conseils du côté de Papeete. Pirae qui était en reconstruction la saison dernière s’est renforcé à l’inter-saison avec l’apport de six nouveaux joueurs qui ont débuté sous leur nouvelle couleur jeudi soir.



Dès le début de rencontre, le rythme est apparu élevé pour un match de reprise. Pirae a ouvert le score d’une pénalité par Nicolas Juillet (13è) mais Nicolas Ebb lui a répondu sept minutes plus tard (3-3). C’est d’abord Papeete qui a trouvé l’ouverture de l’en-but grâce à Nicolas Ebb pour mener 8-3, mais Pirae a réagi en fin de première période par deux essais de John Tangi et John Sandford pour prendre l’avantage 13-11 à la mi-temps.



Du suspense jusque dans les arrêts de jeu



La rencontre a été indécise car chaque équipe a eu ses périodes domination territoriale. Les intentions ont toujours été là en deuxième mi-temps, mais la fatigue s'est fait sentir. Le rythme était un peu moins soutenu qu’auparavant et les fautes de main un peu plus nombreuses, le match restant toutefois intéressant d’autant que le suspense restait entier.



Pirae s'est donné un peu d’air au score (16-11) par une pénalité de Nicolas Juillet, mais Papeete est revenu rapidement à 16-14 par la grâce de son botteur Nicolas Ebb. Pirae semblait gérer dans les dix dernières minutes en occupant le camp de son adversaire, mais Papeete allait quand même avoir une balle de match lors des longs arrêts de jeu (12 minutes) où Pirae était alors sous pression.



Nicolas Ebb a eu l’opportunité de transformer une pénalité (88è) mais celle-ci était très excentrée le long de la ligne de touche et son coup de pied n'est pas passé pas entre les barres. Pirae l’a donc emporté 16-14 et Papeete s'est consolé avec le point de bonus défensif. Souhaitons que la rencontre Faa’a-Punaauia, prévu ce samedi, soit tout aussi attractive pour lancer le Championnat de Tahiti à XV sous les meilleures auspices.