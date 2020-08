Le Rotary soutient quatre élèves de Mai'ao

« C’est important de les aider car ils viennent de quitter leur île pour rentrer dans une nouvelle école. Ils ne vont pas voir leurs parents jusqu’aux vacances de Noël. Ils ont reçu des cartables et ces fournitures scolaires afin qu’ils puissent continuer l’enseignement scolaire qui leur servira de tremplin pour leur avenir » explique Jacqueline Casseville, membre du Rotary Club de Moorea. Ces nouveaux collégiens en sont ravis. « Ces dons vont beaucoup nous aider car nos parents qui travaillent dans l’agriculture et dans le coprah ne peuvent pas en acheter. Cela me donne envie de bien travailler à l’école. J’aimerais être sapeur-pompier plus tard » a déclaré Ariihere Teihotu, 11 ans, l’un des bénéficiaires. Malgré le déchirement dû à la séparation d'avec la famille, ces derniers trouvent tout de même des motifs de satisfaction concernant leur nouvelle vie à Moorea. « Je rencontre de nouveaux amis. J’ai beaucoup de camarades de classe avec qui jouer et échanger » confie pour sa part Tiaihere Teihotu, 11 ans, une autre enfant de Mai'ao entrant en classe de sixième. Ces quatre élèves sont actuellement hébergés au centre d’hébergement des élèves de Mai'ao à Afareaitu qui compte en tout, pour cette rentrée scolaire, 15 élèves inscrits au collège d’Afareaitu, dont 2 originaires de l’île de Rapa et 2 lycéens scolarisés au Lycée d’Opunohu. Valérie Tauru, la responsable du centre, est bien placée pour comprendre l’importance de ce geste généreux de la part du Rotary Club : « Sans ces dons, ces enfants n’auraient pas eu les moyens de payer leurs fournitures scolaires. De plus, certaines familles de l’île de Mai'ao ne veulent pas lâcher leurs enfants pour que ces derniers puissent continuer l’école à Moorea. Cela arrive encore aujourd’hui. Vu qu’ils n’ont pas les moyens financiers, ces parents ont peur de payer les frais liés à l’école et à la vie courante de leur enfant. C’est pour cela que ces dons sont essentiels pour que ces familles les laissent partir » explique-t-elle.