Le Rotary récolte des fonds pour "Rame avec Pascal, Rame pour Tous"

C’est dans ce contexte que le Rotary s’est fixé pour objectif de venir en aide aux personnes handicapées en déterminant un programme d’investissement dans du matériel et des infrastructures permettant le handisport, à commencer par l’achat et l’installation d’une potence qui permettra aux personnes handicapées de pouvoir passer d’un fauteuil roulant à une embarcation maritime (vaa’a, kayak, aviron, etc.) en toute sécurité. En effet, sur une île comme Tahiti, il n’existe à ce jour aucune potence, alors que ce type d’infrastructure est rendue obligatoire dans beaucoup de pays.