Le Rotaract club de Tahiti repart

PAPEETE, le 26 juillet 2019 - En lien avec le Rotary, le Rotaract regroupe les jeunes bonnes volontés du territoire. Après deux ans de sommeil, la section repart. Motivée, elle se structure avant de lancer ses propres actions. Son officialisation aura lieu fin juillet.



" Le Rotaract est un club service dont le but est d’aider la communauté. On donne de son temps, on organise des événements pour récolter des fonds qui sont reversés à des associations choisies ", résume Tiphaine Biret, la présidente du Rotaract club de Tahiti.



Le nom Rotaract vient de la contraction des termes Rotary et action. Il a été créé en 1968 aux États-Unis par le Rotary International. Il en existe aujourd’hui plus de 7 500 à travers le monde. Les Rotaracts sont ouverts dans plus de 156 pays et comptent plus de 291 000 membres âgés en général entre 18 et 30 ans.



Le Rotary international est une association née en 1905. Elle est présentée comme étant l’un des premiers clubs services au monde. Sa devise officielle est : "Servir d’abord". L’association fonctionne grâce à la cotisation annuelle de ses membres et par les dons fait à la fondation Rotary.



Ouvert au plus grand nombre



" En Polynésie, au Rotaract, on n’a pas institué de limite d’âge. On est souple, on reste ouvert au plus grand nombre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ", indique Angélique Sommer, secrétaire. Les portes du club sont ouvertes, quels que soient l’origine, la profession, le statut du volontaire.



À la question, quelles sont les missions d’un membre ? " On demande à chacun de participer à l’organisation d’au moins un projet par an. On n’impose rien à personne, car c’est du bénévolat mais pour que le club vive, il faut un peu de présence et d’investissement de la part de chacun ", répond la présidente.



Le Rotaract repart après deux années de sommeil. Il sera officiellement mis sur pied fin juillet. Mais tous ceux qui ont des idées, du temps, envie d’aider peuvent se faire connaître dès à présent.



En Polynésie les fonds récoltés par le Rotaract seront reversés à des foyers de jeunes femmes, aux enfants placés après décision de justice. " Traditionnellement, on menait des actions à l’occasion de la fête des mères, de Pâques. On participait au Noël pour tous avec le Rotary. Pourquoi ne pas faire aussi quelque chose pour la journée internationale du droit de l’enfant ? ", se demande Angélique Sommer.



Le planning des manifestations et actions se met en place. Une chose est sûre, les membres ont répondu présents à l’événement qui sera organisée pour la Journée mondiale du handicap le 5 décembre prochain.