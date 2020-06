Le Raiatea Lodge prêt pour la réouverture

RAIATEA, le 4 juin 2020 – L'activité touristique sort doucement de son long sommeil. Sur l'île sacrée, le Raiatea Lodge, fermé depuis novembre 2019, ouvre partiellement ses portes au public ce dimanche par son bar-restaurant, déjà, entièrement réservé pour la Fête des mères. La partie hôtelière forte de sept chambres supplémentaires suivra à compter du 18 juin.



Dans cette triste période pour le tourisme local, une éclaircie est apparue sur l'île sacrée avec l'annonce de la reprise d'activité en deux temps du Raiatea Lodge de Tenape à Tumaraa, la principale structure trois étoiles de Raiatea. Après plus de six mois de fermeture et 130 millions de Fcfp d'investissement, la capacité d’accueil passe dans la nouvelle version de 23 à 30 chambres. Cette période de fin de travaux a coïncidé avec celle du confinement et a par conséquent moins impacté l'établissement. La nouvelle version rénovée de l'hôtel semble ravir les gérants, Karine et Olivier Le Maux, en poste depuis 2008, qui ont hâte de se remettre au travail après ces deux mois de confinement sans activités aucune. Ils n'en sont pas moins conscients des difficultés à venir. Pour Karine, la confiance est somme toute de mise pour cette reprise. Elle est consciente qu'à l'évidence le second semestre ne sera pas mirobolant. Mais l'espoir se porte quand même pour le début 2021, avec les réouvertures des lignes aériennes, tout au moins pour le secteur Europe."Il faut au moins que la fréquentation soit suffisante pour maintenir la dizaine d'emplois locaux. C'est là l'objectif principal" concède-t-elle.En attendant, et pour sortir de la crise économique engendrée par le Covid-19, les gérants du Lodge font des efforts promotionnels et relance, ce dimanche 7 juin à l'occasion de la fête des Mères, la partie restauration avec soixante couverts, déjà tous vendus.