Le RSMA se mêle à la lutte contre le décrochage scolaire

Tahiti, le 9 octobre 2021 - Vingt-huit lycéens se sont engagés, ce samedi, à suivre le dispositif Volontaires jeunes cadets, mis en place par le RSMA avec le soutien de la DGEE et du Vice-rectorat. Ces jeunes, âgés de 16 à 18 ans, en situation de décrochage scolaire, auront ainsi droit tout au long de l'année à des activités culturelles, sportives et de cohésion organisées dans un cadre militaire. L'objectif étant de leur redonner confiance et de les inciter à poursuivre leurs études.



La première promotion des Volontaires jeunes cadets a fait sa rentrée, ce samedi, à la caserne Broche, à Arue. Vingt-huit lycéens ont en effet été incorporés au Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF) dans le cadre du dispositif des Volontaires jeunes cadets. Ce dispositif s'adresse à des jeunes, âgés de 16 à 18 ans, en situation de décrochage scolaire.



En pratique, sur une durée totale de 30 jours répartis sur l’année scolaire, ces lycéens auront accès à des activités culturelles et sportives et à des activités de cohésion dans un cadre militaire et en lien principalement avec la culture polynésienne. Des rencontres avec des tatoueurs, sculpteurs ou artisans sont notamment prévues. La visite de lieux culturels, historiques et institutionnels comme le Musée de Tahiti et ses îles, les marae ou encore l'assemblée de Polynésie française sont également au programme. De même que des activités sportives et culturelles tels que le va’a, le ‘ori tahiti et la préparation d’un four tahitien. Et le RSMA organisera par ailleurs des randonnées, un bivouac et des activités de cohésion.



“Redonner confiance et de l'estime de soi à ces jeunes”



“Le but du dispositif est de permettre à ces jeunes de reprendre confiance en eux et de les inciter à poursuivre leurs études”, explique le lieutenant-colonel Fabrice Avenel, commandant du RSMA-PF. “Ce dispositif n'a pas vocation à susciter un recrutement, nous sommes vraiment là en accompagnement dans un cadre pédagogique et éducatif. On va leur proposer des journées d'immersion dans un environnement militaire. Ils auront tous un uniforme bleu pour les distinguer de nos volontaires stagiaires et de l'encadrement. Il s'agit bien de montrer que ce ne sont pas des militaires mais des jeunes encadrés dans le RSMA.”



Ces jeunes cadets volontaires seront également sensibilités à la photographie par la réalisatrice et productrice Marie-Hélène Villierme. Et au terme de l'année scolaire, en juin prochain, le but pour les lycéens sera de proposer une expo photo sur le thème de la culture polynésienne. “L’objectif c'est de mettre en valeur leurs travaux et de leur donner de l’estime de soi”, ajoute le lieutenant-colonel Fabrice Avenel.



Le premier gros rendez-vous pour ces jeunes est prévu pour le week-end du 22 octobre où ils auront droit à une petite formation militaire.