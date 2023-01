Le RSMA recrute à Hao pour Hao

Hao, le 27 janvier 2023 - Jeudi, les locaux provisoires du Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Hao accueillaient une journée d’informations et de recrutement pour la jeunesse de l’atoll des Tuamotu. Pour la première fois, cette opération s'est déroulée sans recruteurs extérieurs.



Cela fait maintenant sept mois que la 4e compagnie du Régiment du service militaire adapté (RSMA) est installée à Hao dans des locaux provisoires mis à disposition par la commune. Vingt stagiaires sont arrivés en septembre avec une dizaine de militaires encadrants, ils sont répartis dans deux filières professionnelles : la restauration et l’agriculture. Cette première salve de stagiaires achèvera sa formation d’ici le mois de mai par des stages en milieu professionnel, ils seront ensuite suivis par deux prochaines cohortes de 20 stagiaires chacune en juillet et septembre 2023. Deux filières supplémentaires seront alors ouvertes : écolodge et énergies renouvelables.



Afin de compléter ses effectifs, le RSMA déploie régulièrement des campagnes de recrutement sur le territoire. L’avantage de la présence de cette 4e compagnie aux Tuamotu, c'est qu'elle permet aux cadres militaires déjà sur place de faire eux-mêmes le recrutement, au lieu de faire venir du personnel de Tahiti comme auparavant. Cette campagne a débuté par Hao jeudi matin dans la salle de réunion des locaux du RSMA. L’adjudant-chef Jeff et la caporal-chef Vaihere ont accueilli les jeunes de l’atoll intéressés par l’aventure du RSMA. Ils y ont présenté la compagnie, les différentes filières proposées et ont proposé des visites des locaux.



Une vingtaine de jeunes de l’atoll, des parents curieux et des élèves de la Maison familiale et rurale (MFR) ont répondu présents pour cette matinée. Des premiers dossiers d’engagement ont même été effectués. Tous n’ont pas les mêmes ambitions concernant un éventuel engagement, certains sont attirés par le côté sportif de l’armée, d’autres par les formations professionnelles alors que d'autres encore souhaitent utiliser le RSMA comme tremplin pour un engagement à long terme dans l’armée. La compagnie recrute des volontaires stagiaires et techniciens dans des filières variées et dans des secteurs d’avenir, la limite d’âge est de 26 ans.



Une évidence pour certains jeunes



Face à la difficulté à trouver un emploi ou même une formation dans les îles, le passage au RSMA s’impose presque comme une évidence aujourd’hui chez cette jeunesse qui y trouve un moyen d’apprendre un métier, de voyager, de passer le permis de conduire, d’acquérir une rigueur de vie ou encore de se familiariser avec le monde professionnel tout en étant rémunéré. L’autre avantage d’avoir ses propres recruteurs sur place permet de rayonner dans les îles et atolls avoisinants. Ainsi, des cadres de la 4e compagnie se déplaceront à Amanu le 13 février, à Nukutavake du 26 février au 7 mars puis à Tatakoto à une date ultérieure. Enfin, pour renforcer les effectifs et en attendant les travaux de construction du site définitif du RSMA de Hao dont les travaux doivent débuter en 2024, ce dernier va se doter dans les mois à venir de salles de cours et de dortoirs supplémentaires.



Rédigé par Teraumihi Tane le Vendredi 27 Janvier 2023