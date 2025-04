Le RSMA en action citoyenne à Tautira

Tahiti, le 23 avril 2025 – Une cinquantaine de volontaires du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) et leurs encadrants ont mené une opération de nettoyage sur la plage et à la mairie de Tautira, ce mercredi matin. Cette action citoyenne s’inscrit dans le cadre de la formation militaire initiale axée sur le savoir-être.





Le RSMA se rend régulièrement à Tautira pour effectuer des stages de trois jours dans le cadre de la Formation militaire initiale (FMI). Depuis lundi, 47 jeunes volontaires stagiaires répartis entre deux sections étaient sur place avec leurs encadrants. Issus de différentes communes de Tahiti et des îles, ils ont pu approfondir leurs compétences sur le terrain.



“Ça sort les jeunes de la zone urbaine et de la salle de classe. On leur propose des activités différentes en pleine nature : ils apprennent la topographie et l’orientation en montagne, on fait du sport sur la plage et dans la mer, on travaille la rusticité avec une marche de nuit, l’utilisation des radios, etc. On leur fait atteindre des objectifs qu’ils ne pensaient pas pouvoir atteindre en les encourageant à se dépasser”, explique le sergent-chef Pierre-Nicolas Bournoville, en tant que chef de section.





Former la relève

Ce mercredi matin, avant de rentrer à la caserne de Arue, les deux équipes ont remercié Tautira pour son accueil de façon concrète, à travers le dispositif d’action citoyenne. “On fait ça tous les mois avec les jeunes qui arrivent en formation, notamment à Mahina. On rend service aux communes pour l’intérêt collectif dans une démarche de savoir-être. C’est gratifiant pour les jeunes et ça leur permet de voir qu’à plusieurs, en cohésion et avec l’esprit d’équipe, tout le monde est tiré vers le haut. C’est bénéfique pour la communauté comme pour eux !”, souligne le référent.



Les stagiaires ont donc consacré quelques heures au nettoyage du parc et de la plage de Tatatua suite aux fortes pluies, mais aussi de la mairie, où des petits travaux de peinture ont également été effectués sous les regards agréablement surpris des usagers.



Au terme de leur formation initiale, ils seront prêts à aborder la partie “savoir-faire” selon l’orientation choisie : hôtellerie-restauration, sécurité ou soudure pour les deux sections concernées. Au total, le RSMA dispense une trentaine de formations en faveur de l’insertion socioprofessionnelle, à découvrir plus en détail

Moehau Mai, 20 ans, de Paea : “Ça renforce les liens” “Au RSMA, on nous apprend comment nous adapter et les bases de la vie militaire avec des valeurs comme la cohésion, l’humilité et la discipline. Ça renforce ma détermination, car je suis venue avec des objectifs : je veux m’engager dans l’armée de l’Air. C’est la première fois que je viens à Tautira. Aider et s’entraider, c’est normal. Ça renforce les liens dans le groupe et ça nous permet de découvrir de nouvelles activités. On fait cette action avec plaisir !”

Hiroarii Burns, 19 ans, de Anaa (Tuamotu) : “On a de bons retours” “J’ai choisi de me former en tant que soudeur, car j’aimerais travailler dans le domaine naval. Avant, je faisais du coprah sur mon île, mais j’ai eu envie de voir autre chose et de trouver un travail pour ma petite famille à Faa’a. Je me sens bien au RSMA : on nous apprend à respecter les règles, comme être à l’heure. C’est important pour la suite. C’est la première fois que je participe à ce type d’action à Tautira. On s’applique et on a de bons retours des gens qui passent. Ils sont contents de voir des jeunes ici plutôt que sur la route : ça nous fait du bien !”

