Une journée portes ouvertes pour découvrir le RSMA

Tahiti, le 22 avril 2025 - Le RSMA-Pf ouvre ses portes au public ce samedi 26 avril à Arue. Objectif ? Découvrir les coulisses du régiment et les formations qu’il propose aux jeunes Polynésiens.



Sur son site de Arue, le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) renouvelle l’exercice. Ce samedi 26 avril, de 8 à 16 heures, la caserne Broche se transformera en vaste terrain d’échanges, de démonstrations et de découvertes, pour une journée portes ouvertes. Objectif ? Faire connaître les formations proposées par le régiment et rappeler le rôle clé qu’il joue dans l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ultramarins.



Pour cette édition 2025, le RSMA reconduit une formule qui a fait ses preuves. L’an dernier, près de 3 000 visiteurs avaient arpenté les allées du site. Cette année encore, les familles sont invitées à découvrir les coulisses de l’institution, entre démonstrations de haka, stands de maquillage pour enfants et parcours d’obstacles. Mais derrière l’apparente légèreté des animations, un objectif plus profond : rendre visible une autre facette de l’armée, celle d’un acteur de terrain au service de la jeunesse.



30 formations professionnelles



Car le RSMA, c’est une trentaine de formations professionnelles – de la restauration à l’aide à la personne, en passant par les énergies renouvelables ou la gestion d’un éco-lodge sur le site de Hao – dispensées dans les quatre archipels du Fenua. Autant de débouchés offerts à des jeunes souvent éloignés de l’emploi, auxquels le régiment propose un cadre structurant et une première marche vers l’autonomie.



Les volontaires stagiaires de Tubuai, Hao ou encore Hiva Oa feront le déplacement pour l’occasion, puisque cette journée se veut aussi un hommage rendu aux encadrants, aux jeunes engagés et à leurs familles. Un stand de recrutement permettra aux plus motivés de franchir le pas.