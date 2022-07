Le RSMA de Hao officialisé

Tahiti, le 30 juin 2022 – La création de la compagnie du RSMA de Hao a été officialisée ce mardi avec la remise de fanion au futur commandant d’unité. La première cohorte de Hao rejoindra l’atoll début septembre.



C’est un geste symbolique, mais il officialise la création de la compagnie du Régiment du service militaire adapté (RSMA) à Hao : Mardi soir, en marge de la cérémonie de présentation au Drapeau des volontaires stagiaires de Arue engagés dans les promotions de mai et juin 2022 du RSMA, le haut-commissaire Dominique Sorain a remis au lieutenant Malatier, le futur commandant d’unité, le fanion qui servira d’emblème à la compagnie de Hao. L’atoll s’apprête à accueillir la 4e compagnie de formation professionnelle militaire de Polynésie française, après celles de Hiva Oa, de Tubuai et de Arue.



L’installation de cette nouvelle unité pour les Tuamotu, fait suite à la décision du président de la République Emmanuel Macron prise en juillet 2021. Sous l’autorité du colonel Fabrice Avenel, chef de corps du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française, la cérémonie militaire s’est tenue mardi en présence des autorités de l’État et du Pays, ainsi que des familles et des proches des nouvelles recrues.



Locaux définitifs en 2024



La première cohorte de Hao est composée d’une quarantaine de volontaires. Elle prévoit d’effectuer sa formation militaire initiale dès juillet à Tahiti, avant de rejoindre Hao pour suivre une formation multi-technique début septembre. Elle s’installera dans des locaux provisoires aménagés dans l’ancienne école maternelle de l’atoll, en attendant ses infrastructures définitives qui doivent encore être construites : salles de cours, restauration, espaces pédagogiques, bureaux, ateliers, etc. L’augmentation progressive des effectifs est prévue jusqu’à mi-2024 avec, à terme, un objectif d’une centaine de personnes affectées. Cette compagnie sera tournée vers les économies vertes et bleues des Tuamotu-Gambier, en proposant des formations adaptées aux secteurs clés de l’éco-tourisme.



À travers les quatre compagnies situées à Hiva Oa, à Tubuai, à Arue et prochainement à Hao, le RSMA-PF propose un dispositif innovant de formation professionnelle pour accompagner les jeunes les plus éloignés de l’emploi vers la vie active. Ce dispositif est en constante évolution pour s’adapter aux besoins du marché de l’emploi local.



Le haut-commissaire a rappelé mardi que “les Tuamotu-Gambier étaient le seul archipel non couvert par une compagnie du RSMA. Cela sera désormais chose faite. Nous devions à cet archipel un engagement particulier, un engagement supplémentaire. La promesse est tenue.”