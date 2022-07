Le RSMA au secours des sinistrés à Teva i Uta

Tahiti, le 20 juillet 2022 – Une vingtaine de jeunes volontaires du RSMA se sont rendus jeudi à Teva i Uta pour remettre en état les équipements publics et aider les familles touchées par la forte houle de la semaine dernière.



Une vingtaine de jeunes volontaires du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) se sont rendus mercredi dans les quartiers sinistrés par la forte houle de la semaine dernière à Teva i Uta. Des habitations ont été endommagées et des dégâts matériels sont à déplorer sur le littoral. Les volontaires ont donc participé à la remise en état des équipements publics et sont venus soutenir les familles frappées par cette intempérie. Les jeunes ont ainsi évacué, avec les services techniques de la mairie, tous les mobiliers sinistrés par l’inondation des habitations sur le littoral. Ces renforts de l’État au profit des communes permettent de participer au retour à la normale après ce phénomène exceptionnel, se félicite le haut-commissariat dans un communiqué.