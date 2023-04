Le RC Punaauia repasse en tête en battant le Faa’a Aro

Tahiti, le 16 avril 2023 - La rencontre Punaauia-Faa’a qui avait été arrêtée le 30 mars à la mi-temps pour cause d’arbitre indisponible a été rejouée samedi soir à Fautaua dans le cadre de la 7e journée du Championnat de Tahiti. Punaauia s’est imposé 29-11 et a repris la tête du championnat.



C’était porte ouverte gratuite pour le rugby samedi soir à Fautaua pour la rencontre Punaauia-Faa’a, les spectateurs ayant payé lors du même match le jeudi 30 mars quand celui-ci avait été arrête à la mi-temps, l’arbitre Cédric Balland ayant quitté le terrain à la mi-temps pour cause de douleurs abdominales. Il n’avait pu être remplacé faute d’arbitre officiel présent sur place. Le score était alors de 7-6 en faveur de Punaauia, score affiché samedi soir au début de la rencontre qui a été rejouée en totalité.



Beaucoup de pression pour Faa’a qui n’a plus vraiment le droit à l’erreur pour espérer finir dans le quatuor de tête de la phase régulière qui disputera la phase finale du championnat. Et le début de rencontre n’est pas de nature à rassurer les joueurs de Manuarii Richmond dominés territorialement et souffrant le martyre en mêlée fermée. Et le score gonfle en faveur de Punaauia, Heitara Mahuta passant une pénalité à la 10e minute avant que Sezni Ah-Sha ne profite d’un ballon cafouillé dans son en-but par Remy Nui pour marquer un essai opportuniste à la 18e minute. Mahuta passe la transformation et porte le score à 17-6.



Et la situation empire encore pour Faa’a à la 20e minute lorsque Remy Nui écope d’un carton rouge pour placage dangereux. Faa’a va devoir jouer en infériorité numérique pendant une heure. La domination de Punaauia est logiquement de plus en plus marquante et va se traduire par un essai de Léopold Taufa à la 27e minute. 22-6 pour Punaauia, c’est le score acquis au repos.



Punaauia qualifié, Faa’a en ballotage défavorable



Mais est-ce que Punaauia a fait preuve d’excès de confiance à la reprise ou bien les joueurs de Faa’a ont-ils eu un regain de fierté, toujours est-il que la physionomie du match s’inverse totalement. Les verts s’installent dans le camp de Punaauia et réduisent le score dès la 44e minute par un essai de Thomas Dehant après plusieurs temps de jeu (22-11). Et Faa’a va continuer à bousculer les joueurs de Remy Mahuta jusqu’à la 58e minute, moment où Kehea Avaeoru reçoit lui aussi un carton rouge, Faa’a se retrouvant alors à 13.



Dès lors, Punaauia va prendre le jeu à son compte dans un match de plus en plus haché par les arrêts de jeu pour faute ou contestation. Le challenge pour Punaauia, consiste à marquer un 3e essai qui ajouté à l’essai marqué lors du match du 30 mars permet de décrocher le bonus offensif. C’est chose faite à la 75e minute sur une énorme percée de François Duval repris à 1 mètre de l’en-but de Faa’a, mais François Tamarono récupère le ballon et va aplatir entre les perches ce qui facilite la transformation de Jean-Xavier Ballot. Punaauia s’impose 29-11 et reprend la position de leader.



L’entraîneur Remy Mahuta était satisfait de la tournure des événements d’autant que Punaauia est mathématiquement qualifié pour les demi-finales : “On a beaucoup travaillé pour en arriver là et notre qualification pour le dernier carré me semble logique sur ce que l’on a démontré depuis le début de la saison. Je regrette quand même un peu ce soir notre début de deuxième mi-temps où l’on est tombé dans la passivité. Mais rien d’inquiétant et on va désormais bien préparer les demi-finales au travers des deux matches qu’ils nous restent à jouer en phase qualificative”.



Pour Faa’a, l’objectif de rejoindre le dernier carré s’est encore compliqué samedi soir. Mais tout reste possible mathématiquement et c’était le sentiment de l’entraîneur Manuarii Richmond : “On va continuer à jouer tous nos matches à fond tant que l’on peut encore espérer se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, notre situation ne s’est pas arrangé ce soir avec les deux cartons rouges qui vont entraîner une suspension. Mais on ne va rien lâcher”.



Il faudra que ce soit le cas dès jeudi contre Papeete lors de la 8è journée qui comportera aussi au programme l’affiche Punaauia-Paea samedi.