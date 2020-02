Le RC Pirae survole la première journée du Challenge à 10

Enfin en finale, les Orange et Noir vont dérouler face au Faa'a Rugby en s'imposant dans les plus grandes largeurs sur le score de 43-0 avec pas moins de sept essais inscrits. "Je suis satisfait du jeu que l'on a proposé pour la reprise, d'autant plus contre des équipes qui étaient également bien préparées. Les gars ont été sérieux et le résultat est là", a indiqué Teiki Dubois à l'issue de la finale.



Au terme de cette première journée du Challenge à 10, le RC Pirae caracole ainsi en tête du classement avec 10 points, devant Faa'a à 8 points, et le Punaauia RC qui a disposé du Papeete RC dans la petite-finale sur le score 30-0. A noter que Yannick Mauahiti, avec cinq essais inscrits, est le meilleur marqueur de la compétition. Rendez-vous désormais le 22 février pour la deuxième et dernière journée du Challenge à 10.