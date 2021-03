Le Punaauia Rugby Club et le Faa'a Rugby 'Aro prennent une option pour la finale

Tahiti, le 6 mars 2021 – Les demi-finales aller du championnat de rugby se sont jouées, samedi, au stade de Fautaua. Dans la première rencontre, le Punaauia Rugby Club a pris le meilleur sur le Rugby Club de Pirae, champion en titre (16-15). Et dans la seconde demi-finale, le Faa'a Rugby 'Aro a dominé le Arue XV Mili (43-5).



Le championnat de rugby est entré, samedi, dans ses phases finales. Le Punaauia Rugby Club, deuxième à l'issue de la phase régulière, et le Rugby Club de Pirea, troisième du classement, ont ouvert le bal au stade Fautaua. En juillet dernier, autant dire il y a une éternité, les joueurs de la côte ouest avaient dominé les champion sen titre sur le score de 13-12, en profitant d'une supériorité numérique suite à l'exclusion de Viliami Kaufusi. Petit avantage psychologique donc pour les hommes de Thomas Lozano, même sur le papier l'équipe de Teiki Dubois faisait toujours figure de favorite avec notamment un paquet d'avants très impressionnant.



Et le premier gros temps fort de la partie a été pour Loris Peytavit et ses coéquipiers de Pirae qui ont rapidement investi la moitié de terrain adverse. Punaauia de son côté a fait le dos rond et a même fini par inscrire les premiers points de la partie, par l'intermédiaire de leur demi de mêlée, Mathias Delpoux, qui a passé deux pénalités au cours des vingt premières minute de jeu (6-0).



Punaauia mis à mal en mêlée



La réaction de Pirae a été cinglante. Après avoir obtenu une mêlée aux cinq mètres, les hommes de Teiki Dubois ont mis au supplice leurs adversaires et ont fini par obtenir un essai de pénalité leur permettant de passer devant au tableau d'affichage (6-7) . "Au niveau de la puissance et du paquet d'avant on savait qu'ils étaient plus fort que nous", a indiqué Thomas Lozano, coach de Punaauia. "Mais je souligne le courage des joueurs qui n'ont rien lâché et qui se sont battus tout au long de la rencontre."



Si Punaauia a été complètement en-dessous de Pirae et de la puissance de son paquet d'avant, les lignes arrières orange ont fait merveille. Sur une belle relance de leur propre camp ,initié par son arrière et relayé par son demi d'ouverture, François Tamarono a été mis sur orbite pour inscrire le premier essai et le seul essai de son équipe. Mathias Delpoux transforme et Punaauia repasse devant au score avant la mi-temps (13-7).



Après la pause, la partie a été dominée principalement par Pirae qui a passé une bonne partie de la deuxième période dans le camp adverse. Une domination qui a été récompensée en début de mi-temps avec un essai de Vehiarii White (13-12). Puis dans le dernier quart d'heure, Tehotuarii Tehuritaua, demi-d'ouverture, a passé un drop pour redonner l'avantage à Pirae (13-15). Mais dans la foulée, Mathias Delpoux lui a répondu avec sa troisième pénalité de la partie (16-15). Le score ne bougera plus et Punaauia arrache donc cette première manche. "On a réalisé ce que l'on s'était promis avec les joueurs. Il reste encore le match à retour à disputer et on sait que cela va être une nouvelle fois une grosse bataille, mais en attendant on va savourer cette victoire", a attesté Thomas Lozano.



"On a été plus fort sur le paquet d'avants, mais on a manqué de précision sur nos transmissions. On va rectifier cela pour le match retour", a expliqué pour sa part Teiki Dubois.