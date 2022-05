Le Punaauia RC et le Paea Manu Ura RC se disputeront le titre de champion

Tahiti, le 1er mai 2022 - On connait l'affiche de la finale du championnat à XV. Le Punaauia Rugby Club a dominé, samedi, dans la première demi-finale le Jeunesse Rugby Moorea sur le score de 39-17 avec notamment six essais inscrits. Dans la deuxième rencontre, le Paea Manu Ura Rugby Club a disposé du Papeete Rugby Club (20-14).



Après l'épisode de l'agression d'un arbitre par des joueurs du Faa'a Rugby Aro, le jeu a repris ses droits, ce samedi, avec les demi-finales du championnat à XV. Un dernier carré quelque peu chamboulé après le déclassement et l'exclusion du leader invaincu et champion en titre, Faa'a, laissant ainsi un ticket pour le Jeunesse Rugby Moorea. Le club de l'île sœur, quatrième et dernier qualifié, qui a hérité d'un gros morceau avec le Punaauia Rugby Club, nouveau favori au titre, même si le coach, Thomas Lozano, refuse cette étiquette. Mais ce samedi la formation de la côte ouest a démontré toute sa puissance de frappe en s'imposant sur le score fleuve de 39-17, avec notamment six essais inscrits au cours d'un match rythmé et plaisant.

Grosse première mi-temps pour Punaauia Les joueurs du Punaauia RC n'ont pas tardé à se mettre en route. Sur leur première action collective faite de percussions par les avants et de passes après contact, Romain Cocal parfaitement décalé sur son aile droite filait aplatir le premier essai de la partie au cours des dix premières minutes de jeu (7-0). Dans la foulée, Marc Armoretti et ses hommes ont réagi après une pénalité de Toriki Gleizal (7-3). Une réaction bien timide face aux assauts orange qui se sont répétés tout au long de la première période. Mathias Delpoux sur une pénalité a redonné un matelas d'avance à Punaauia (10-3) et après le quart d'heure de jeu, Florian Allègre a inscrit le deuxième essai pour son équipe, venant conclure encore une fois le bon travail de ses avants (15-3).



Et sous une chaleur accablante, les protégés de Thomas Lozano ont continué à appuyer sur l'accélérateur et tout est allé beaucoup trop vite pour les Tupa de Moorea. À la demi-heure, Pauterani Teinauri filait également aplatir derrière l'en-but après un ballon intercepté au centre (22-3). Les joueurs de Punaauia ont ensuite rajouté un quatrième et un cinquième essais juste avant la pause grâce à leurs jeunes pépites : André Lemaire et Florian Allègre. À la pause le match était quasiment plié avec un score de 32-3 en faveur de Punaauia. "On ne se rend jamais un match facile, mais c'est vrai que les garçons ont réalisé une belle prestation en première mi-temps", a indiqué Thomas Lozano qui se méfiait néanmoins de la réaction des joueurs de Moorea.



Complètement dos au mur, les Tupa, dans le sillage de leur joueur-entraineur, Marc Armoretti ont rendu une bien meilleure copie en deuxième période. À l'heure de jeu, Mahutari Tanoa inscrivait le premier essai du match pour le JRM après une série de pick and go (32-10). Punaauia sur une nouvelle action collective d'envergure, a franchi une nouvelle fois la ligne d'en-but (39-10). Et pour l'honneur Raphaël Bernès a marqué le dernier essai de la partie en fin de match pour le JRM qui s'est finalement incliné sur le score de 39-17. "Sur ce match on a vu que l'on n'avait pas encore le niveau de l'équipe qui a fini deuxième du championnat. Mais on a quand même bien pu se défendre en marquant deux essais en deuxième période. On reste une jeune équipe et on continue de progresser", a expliqué Marc Armoretti.

Manu Ura renait de ses cendres Et en demi-finale, le Punaauia RC retrouvera une autre formation de la côte ouest, celle du Paea Manu Ura Rugby Club. Les mauves, sacrés en deuxième division l'année dernière, ont dominé dans la deuxième demi-finale, le Papeete Rugby Club sur le score de 20-14. Une belle renaissance donc pour l'un des clubs historiques de l'ovalie polynésienne qui compte 17 titres de champions dans son armoire à trophée, avec un dernier sacre qui remonte à 2010. Rendez-vous donc samedi 7 mai pour le verdict final.





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 1 Mai 2022 à 15:18 | Lu 264 fois