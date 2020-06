Le Port autonome au secours des entreprises

Vous pensez quoi du plan de soutien mis en place par le port autonome de Pape'ete ?

C'est une aide des douze aides que l'on a demandé au gouvernement. Ces aides sont les bienvenues parce que de tous les postes de charge que l'on a, le port autonome représente une belle partie de nos charges d'exploitation.



Quels sont les douze points pour lesquels vous demandiez de l'aide?

Par rapport à nos charges d'exploitation c'est toujours le même souci. Lorsqu'on était en confinement on a dû assurer les rotations en direction des îles même s'il y a eu une baisse du tonnage à transporter pendant ces mois. Donc on a demandé une baisse de 30 francs sur le prix du carburant. A ce jour on a eu une baisse de 15 Fcfp. On a aussi demandé des exonérations des charges patronales CPS et Enim, après quelques discussions ils nous ont dit que cela n'était pas possible car le dispositif Dies était aussi dédié au secteur du transport.

On a aussi demandé l'exonération des droits de douanes pour l'importation des pièces détachées, tout comme pour les avions. On a remarqué qu'ils ont été exonéré de toutes taxes et droit à l'importation alors que les bateaux qui assurent quand même un service public en direction des archipels éloignés on n'avait pas d'aide équivalent. Le gouvernement attend des éléments chiffrés de notre part pour pouvoir calculer l'impact sur leur budget. Voilà les principaux points sont ceux-là.



Est-ce que cette aide va vous aider à tenir pendant les six prochains mois?

Il est vrai que le gouvernement nous fait l'exonération pendant six mois, on a insisté pour que cela soit reconduit six mois supplémentaires, parce qu'on estime qu'on est en période de soutien à la baisse d'activité. Et maintenant on attend avec impatience les mois d'action de relance de l'économie. On sait que tout cela va prendre un peu de temps parce que si on parle des grands travaux même si les chantiers sont identifiés le temps que les entreprises soient sélectionnées par appel d'offre, tout cela prend beaucoup de temps, raison pour laquelle on a demandé six mois supplémentaire. On a bon espoir qu'il continue à nous accompagner.



A votre avis vous aller revenir à flot dans combien de temps?

Cela dépend des types de navires ou des compagnies maritimes. Si je parle de l'Aranui, on est doublement impacté parce que on a subi une baisse de transport de tonnage de marchandises et en plus on a eu une activité zéro, avec l'arrêt brutal de nos croisières. On a dû annuler à peu près 1800 passagers qui devaient tous faire douze nuitées hôtelières soit 34 000 nuitées hôtelières. Tout cela sont des annulations sèches, elles sont dûes à l'interdiction des croisières. Maintenant à partir du 15 juillet jusqu'à la fin de l'année, on a neuf voyages qui vont être remis en opération. Malheureusement on a eu pas mal d'annulation de la part de la clientèle, et cela représente plus de 50%. Il y a bien 35% qui ont reporté pour 2021, si bien que lorsqu'on additionne toutes ces pertes de chiffres d'affaire, cela fait 50% en moins par rapport à 2019. C'est une baisse du chiffre d'affaire mais c'est aussi une perte importante en terme financier. Est-ce qu'on va tenir le coup? On reste positif et on espère que les clients vont continuer à venir et vont passer d'excellentes vacances à visiter nos îles, surtout les îles Marquises. Et après on imagine que 2021 va être une année véritablement de reprise, parce que 2020 on subi la crise. Pour le secteur de la croisière toutes les compagnies internationales ainsi que nous avons perdu de l'argent. Mais eux ont les reins solides pour relancer leur commercialisation. Ils vont faire des offres promotionnelles très très intéressantes. Nous la petite compagnie maritime tahitienne il faut qu'on puisse rester attractif par rapport à ces grosses compagnies. D'où la nécessité que le gouvernement nous accorde ces six mois supplémentaires.