Le Polynésien Airaro lauréat régional du concours Tech for future

Tahiti, le 16 février 2023 – La société polynésienne Airaro, à l'initiative des innovations technologiques des trois Swac en Polynésie française et tournée aujourd'hui vers l'Énergie thermique des mers, est le lauréat régional pour l'océan Pacifique du plus grand concours de startups en France “Tech for future”, organisé par La Tribune.



C'est une nouvelle reconnaissance pour un acteur bien connu de la transition énergétique en Polynésie française. La société Airaro, cofondée par Jean Hourçourigaray et David Wary, vient d'être désignée lauréate régionale pour l'océan Pacifique du plus grand concours de startups en France, le “Tech for future” organisé par La Tribune. Fusion du “Prix 10 000 startups pour changer le monde” et du “Think Tech Summit”, l'événement Tech for future s'est lancé fin 2022 pendant trois mois dans un tour des territoires de France et d'outre-mer “à la recherche des pépites qui vont changer le monde”. L'objectif ? Permettre à la Tech française d'accélérer les transitions numériques et écologiques, mais aussi l'innovation à impact et vertueuse pour résoudre les défis du XXIe siècle.



Sélectionnée pour participer au jury final le 13 mars prochain, Airaro sera d'ores et déjà présentée lors de la cérémonie Tech for future 2023 au Grand Rex à Paris. L'occasion pour la société polynésienne de gagner en visibilité et de prétendre aux prix et récompenses en espaces publicitaires et autres valorisations médias de ce concours annuel.



La boîte aux trois Swac



Née dans les années 2000 à Tahiti, Airaro a réalisé les premières fermes solaires en Polynésie française et conçu les trois premiers Swac commerciaux au monde à Bora Bora en 2006, Tetiaroa en 2011 et à l'hôpital de Taaone en 2022. Aujourd'hui, la société polynésienne a les yeux rivés sur la technologie de l'énergie thermique des mers qui vise à produire de l'électricité à partir du gradient de température océanique.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 16 Février 2023 à 20:13 | Lu 180 fois