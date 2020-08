Le Polynesian Kingdom enjoint de quitter le marae Arahurahu

Tahiti, le 21 août 2020 - Le tribunal administratif a enjoint vendredi les représentants du Polynesian Kingdom of Atooi à évacuer le marae Arahurahu appartenant à la Polynésie française, sous un délai de 48 heures.



Saisi en référé par la Polynésie française d'une demande d'expulsion du royaume autoproclamé "Polynesian Kingdom of Atooi" du marae Arahurahu de Paea, le tribunal administratif de Papeete a rendu sa décision vendredi matin. Le jugement du tribunal enjoint aux occupants du site de l'évacuer "dans un délai de 48 heures, suivant la notification de l'ordonnance" et "sous astreinte de 80 000 Fcfp par personne occupant les lieux et par jour de retard".



Pour justifier sa décision, le tribunal indique qu'il résulte de l’instruction que le site archéologique cultuel du marae Arahurahu "est la propriété de la Polynésie française, depuis le transfert par arrêté n° 02781CM du 8 avril 1993 des biens mobiliers et immobiliers acquis par l'Office de Promotion et d'Animation Touristiques de Tahiti et ses Îles, dont le site du marae Arahurahu, au Territoire de la Polynésie française". Le tribunal précise que "si sa propriété est revendiquée par (le) prétendant souverain du royaume d'Atooi, et ses soutiens se disant descendant de la reine Pomaré, les défendeurs ne peuvent utilement pour en justifier opposer l’interdiction de vendre toute terre à Tahiti et Moorea qui résulterait de l’article 1er du code de loi tahitien (code Pomaré) de 1842, lequel est abrogé, et ne justifient ainsi d’aucun titre les habilitant à occuper le marae ou le parking d’entrée".



