Le Pérou ferme plus de 90 ports en raison de fortes vagues dans le Pacifique

Lima, Pérou | AFP | samedi 12/04/2025 - Le Pérou a fermé samedi 91 de ses 121 ports, après avoir lancé une alerte en raison de vagues anormalement fortes sur son littoral, a rapporté la Marine du pays.



Cette houle intense qui frappe la côte péruvienne depuis vendredi continuera jusque mercredi, ont averti les autorités navales.



Le phénomène prend naissance au large des côtes chiliennes et touche principalement les zones de la côte péruvienne tournées vers le sud.



Il a été samedi "d'intensité modérée, avec des moments forts, et devrait se dissiper à partir de mercredi", a déclaré à la télévision d'Etat le capitaine de frégate Enrique Barea, de la direction hydrographique de la Marine.



"Les capitaineries surveillent pour déterminer si les ports doivent être fermés ou non", a-t-il ajouté.



La Marine a aussi recommandé de suspendre les activités portuaires et de pêche, et demandé à la population de ne pas prendre la mer.



À Lima, en raison de débordements de la mer, des sections de l'autoroute de la baie ont été fermées par les autorités.



Fin 2024 et en janvier dernier, des parties des côtes du Pérou et du Chili avaient été touchées par une forte houle et de très hautes vagues.

le Lundi 14 Avril 2025 à 07:04 | Lu 304 fois