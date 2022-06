Le Pérou annonce une quatrième vague de Covid-19

Lima, Pérou | AFP | lundi 26/06/2022 - Le Pérou, qui figure parmi les pays les plus endeuillés au monde par le Covid-19, subit une quatrième vague de coronavirus depuis le début de la pandémie avec une hausse notable du nombre de cas, a annoncé le gouvernement.



"Nous connaissons actuellement une quatrième vague et avons observé une progression (....) dans diverses provinces de notre pays, comme Junin, Arequipa, Cuzco et la capitale", a déclaré dimanche à la radio RPP le ministre de la Santé Jorge Lopez.



Selon les chiffres officiels, le nombre de contaminations est passé de 1.800 cas par semaine en début de mois à plus de 11.000 la semaine dernière.



Les autorités sanitaires ont exhorté la population à se faire vacciner pour prévenir les cas graves et éviter les hospitalisations.



La hausse des cas de coronavirus survient au moment où le pays renoue avec la normalité pré-pandémie avec l'allègement des des restrictions sanitaires depuis avril, en particulier la fin du port obligatoire du masque dans la rue. Elle n'a pas provoqué pour l'heure d'augmentation notable des hospitalisations ni des décès.



Plus de 80% de la population a déjà reçu deux doses de vaccin au Pérou et au moins 65% de la population concernée en a reçu trois doses. Une quatrième dose est administrée aux personnes âgées de plus de 40 ans.



Le Pérou a été frappé par une troisième vague de Covid-19 de fin 2021 à février 2022, avec un pic à 50.000 cas par jour en moyenne durant la troisième semaine de janvier.



Actuellement, le pays compte 833 malades atteints du Covid-19 dans ses hôpitaux, après un nombre record de 15.547 en mars 2021.



Pays de 33 millions d'habitants, le Pérou a comptabilisé plus de 3,6 millions de cas de coronavirus et plus de 213.000 décès depuis le début de la pandémie.