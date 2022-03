Le Pays veut exonérer les PGC de TVA

Tahiti, le 30 mars 2022 - Si les produits de première nécessité (PPN) sont exonérés de la TVA et de la future TVA sociale, ce n’est actuellement pas le cas des produits de grande consommation (PGC). Le projet de loi fiscal, présenté ce jeudi aux représentants de l’assemblée de Polynésie, prévoit d’accorder les mêmes exonérations aux PGC. L’impact budgétaire et économique de cette mesure n’est pas connu.

Le spectre de l'inflation a déjà conduit le gouvernement à prendre plusieurs mesures économiques et fiscales en décembre dernier. Les chiffres sur l'évolution défavorable de l'indice de prix sur janvier et février conduisent le gouvernement à proposer d'autres mesures visant à protéger le pouvoir d'achat du consommateur polynésien affecté à la fois par l'inflation importée, liée à la hausse du prix du fret, des matières premières et des matériaux, mais également par l'inflation créée par l'entrée en vigueur prochaine de la Contribution pour la solidarité (CPS), plus communément appelée TVA sociale.



Dans un projet de texte présenté ce jeudi à l'assemblée, le gouvernement propose de limiter cet impact inflationniste en exonérant les produits de grande consommation (PGC) de TVA et de CPS. Une mesure, qui en temps normal, devrait conduire à une baisse de prix mais celle-ci pour être annihilée par une hausse des coûts à l'importation, encore prévue en 2022, ou encore par une captation de la marge ainsi dégagée par les commerçants.



Un impact qui reste à identifier



Ces exonérations accordées s'appliquent aux PGC "hors régime spécifique". Elles ne s'appliqueront ainsi pas aux hydrocarbures, gaz, électricité, tabacs, produits pharmaceutiques ou encore le pain local. Contrairement aux PPN, les PGC restent soumis aux droits et taxes à l'importation. Il reste que, si la liste de PPN est longue, celle des PGC n'est pas des plus réduites non plus. Y figurent notamment des produits aussi divers que le punu pua'atoro, les couches-culotte, les fournitures scolaires, les groupes électrogènes ou encore les pièces détachées automobile. De nombreux matériaux de construction qui ont déjà fait l'objet d'exonération de droits et taxes à l'importation y figurent également comme le ciment hydraulique, le bois bruts ou traités ainsi que les tôles.



Cette nouvelle exonération de TVA et de CPS aura ainsi pour effet de soutenir là encore l'activité du secteur du BTP. Le nombre de produits qui sera concerné par cette mesure de lutte contre l'inflation est donc significatif. Elle aura forcément un impact sur les finances du Pays et celle du nouveau fonds de la protection sociale universelle, abondé par la TVA sociale. Cet impact n'est pas identifié. Dans un contexte de forte incertitude économique, le rapport de présentation reste en effet muet sur les montants des exonérations ainsi accordées et sur l'effet potentiel sur le prix de vente au détail.





Rédigé par Sébastien Petit le Mercredi 30 Mars 2022 à 17:10 | Lu 32 fois