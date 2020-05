Le Pays souhaite un second tour des municipales le 21 juin

Tahiti, le 6 mai 2020 - Edouard Fritch a réuni les présidents de groupes de l’assemblée pour leur exposer le souhait du gouvernement d’organiser le second tour des élections municipales le 21 juin prochain.



Le président Fritch s’est entretenu mercredi après-midi avec les présidents de groupes de l’assemblée pour évoquer avec eux le souhait du gouvernement d'organiser le second tour des élections municipales le 21 juin prochain, conformément au voeu acté le matin-même par le conseil des ministres.



Le Syndicat pour la promotion des communes (SPC) avait proposé que ce scrutin se tienne le 14 juin. Mais le gouvernement estime qu’un délai supplémentaire de sept jours est nécessaire.



Mercredi, les représentants des partis de l’opposition ont souhaité que le déconfinement total soit préalablement prononcé afin d’organiser sereinement la campagne du second tour et que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour le déroulement des opérations de vote.



Initialement programmé le 22 mars dernier après un premier tour le 15, le second tour des élections municipales a été reporté par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’élection des conseillers municipaux dès le 1er tour du 15 mars 2020 reste acquise même si leur entrée en fonction est reportée à une date ultérieure.

Selon cette loi, le second tour des élections est reporté au plus tard en juin 2020 et un décret de convocation devra être pris au plus tard le mercredi 27 mai si la situation sanitaire permet la tenue des opérations électorales.



Pour la Polynésie française, la loi permet en outre de tenir le second tour des élections municipales séparément de celui de métropole après avis du président de la Polynésie française et consultation du comité de scientifiques.



La situation sanitaire face à l’épidémie de covid-19 étant aujourd’hui sous contrôle, les mesures de confinement général ont été considérablement allégées depuis ce 29 avril. Le gouvernement estime ainsi que le second tour des élections municipales peut se tenir en Polynésie française avant la fin du mois de juin sans risque sanitaire particulier, dès lors que les gestes barrières sont respectés et que des protocoles adaptés sont mis en place dans les bureaux de vote à titre préventif.