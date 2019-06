Le Pays reconnaît la « nécessité d’engager de sérieuses évolutions » de l’OPH

« le contexte général du secteur de l’habitat durant la période d’audit engagé par la chambre (de 2013 à 2017) qui est pour l’essentiel le résultat de plusieurs décennies d’absence d’une action publique vigoureuse dans le domaine du logement et notamment du logement social ».

Le gouvernement a répondu vendredi par communiqué à notre article dévoilant les conclusions du rapport sur la politique du logement social de 2013 à 2018 de la chambre territoriale des comptes (CTC). La CTC y dénonçait l'absence de « vision d’ensemble» du Pays. Les experts de la CTC demandent au Pays de se doter d’outils pour connaître les besoins de la population et de « s’inscrire dans un temps long ». Lorsque la CTC a adressé son rapport d’observations définitives, le gouvernement n’avait pas envoyé de réponse écrite pour qu’elle soit jointe au rapport lors de sa publication.> Lire aussi Logements sociaux : la CTC dénonce l'absence de « vision d’ensemble» du Pays Le gouvernement souhaite rappeler, à travers ce communiqué,Il explique que, assure le communiqué qui met en avantLe gouvernement revient ensuite sur le « Plan 3000 logements 2018 – 2020 ». Son bilan est «, soutient le gouvernement. «La CTC rappelle dans son rapport que le Pays a annoncé en 2017 un "plan 3000 logements" sur 2017-2019 avant de reporterce plan. Résultat :Après avoir étudié la production de logements sociaux de l'OPH, la CTC constate même que».La présidence se félicite ensuite que lereconnait la présidence qui précise que l’OPH