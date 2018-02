Le Pays, partenaire de l'armée de terre dans ses recrutements

Papeete, le 6 février 2018 - Une convention a été signée mardi 6 février entre la ministre du Travail, de la Formation professionnelle, Tea Frogier, et le colonel Éric Forestier, représentant le Centre d’information et de recrutement des forces armées de Polynésie française. Cette convention, signée à la Présidence, a pour objectif la mise en place de parcours d’insertion, cohérents et sécurisés dans les métiers de la défense à destination des personnes, issues du Centre de formation des adultes de Polynésie française et du Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles.





"L'ambition à travers cette convention est de mettre en place des synergies entre les organismes pour proposer de manière assez précise à tout Polynésien qui le souhaite une information sur les carrières dans l'armée et de les préparer au processus de recrutement pour ceux qui veulent signer" , explique le colonel Éric Forestier, commandant le groupement recrutement sélection d’Île de France et Outre-mer et représentant le Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Polynésie française. Cette convention entre le CIRFA et le ministère de la Formation professionnelle fixe le nombre de personnes à inscrire à l'issue des formations professionnelles du SEFI et du CFPA dans un parcours de recrutement. Le texte assure également un suivi optimal du demandeur par des échanges d’informations le concernant.

A travers ce partenariat, 30 Polynésiens seront recrutés en qualité de militaire du rang, cinq en qualité de sous-officier et un en qualité d’officier. "De nombreux jeunes Polynésiens n'ont pas de projet professionnel, cette convention doit leur servir de passerelle. Elle est là pour leur apporter un éclairage sur les différents parcours professionnels que propose l'armée" , note la ministre Tea Frogier qui espère bien que cette convention aidera les jeunes à se former.