Le Pays et la Fondation Agir signent une convention contre l’exclusion

Tahiti, le 20 juillet 2020 - Une convention-cadre a été signée, vendredi 24 juillet, dans le quartier Micheli, à Pirae, entre le Pays et la Fondation Agir contre l’exclusion. Ce nouveau partenariat doit notamment aider à apporter des solutions aux personnes très éloignées du monde de l’emploi.



Retardée pour cause de Covid-19 et d’élections municipales, la convention-cadre entre le Pays et FACE (Fondation Agir contre l’exclusion) a enfin pu être signée ce vendredi à Pirae par le Président Edouard Fritch, et des responsables de la fondation. Cette convention résulte d’une concertation entre FACE et les quatre ministères concernés par les secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle, du numérique, de la modernisation de l’administration, de la solidarité et de l’éducation.

Elle porte sur le fait d’assurer le relai entre les services du Pays et la population très éloignée de l’emploi, de proposer des solutions alternatives aux freins périphériques à l’emploi, ou encore de renforcer l’action menée par les services du Pays en matière d’employabilité durable.

Elle a pour objectif de garantir l’égalité numérique grâce aux projets d’inclusion numérique, de mettre l’usager au centre de la e-administration, de favoriser le raccrochage scolaire et de renforcer le lien écoles/entreprises ainsi que de garantir une employabilité durable. Sur cette dernière thématique, par exemple, des actions de sensibilisation autour du savoir être en entreprise, et des sessions de jeux d’entreprises, pourront être organisées dans les collèges et lycées de Polynésie française.

Ce partenariat entre le Pays et FACE existe depuis déjà depuis plus de trois années.