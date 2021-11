Le Pays et Teahupoo planchent sur les JO 2024

Tahiti, le 2 novembre 2021 - Une réunion s'est tenue mardi matin à la Présidence entre un comité interministériel et une délégation du conseil municipal de Teahupo'o pour préparer l'accueil des compétitions de surf des Jeux olympiques de Paris 2024.

Un comité interministériel s'est réuni mardi matin à la Présidence pour préparer l'accueil des compétitions de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, a-t-on appris par voie de communiqué. Une délégation du conseil municipale, menée par le maire de Teahupo'o, Tetuanui Hamblin, s'est également rendue à cette rencontre. L'occasion pour le comité de leur présenter l'avancement du projet.



Lors de cette réunion, un point sur les préparatifs et les besoins exprimés par le comité olympique de Paris 2024 "en termes de partage des responsabilités, d'organisation, d'infrastructures et d'aménagement" a été fait. L'objectif de cette rencontre a été de réfléchir aux différentes options à présenter au comité Paris 2024, qui viendra visiter pour la première fois les lieux et rencontrer les acteurs locaux en charge de l'organisation et de l'accueil du village olympique.

Permettre "une cohabitation harmonieuse" Les parties présentes ont planché sur la possibilité de préparer l'organisation des jeux, l'accueil des athlètes et des délégations officielles "tout en permettant une cohabitation harmonieuse avec les habitants de la commune qui accueille les compétitions".



Dans son communiqué, la Présidence précise que "le gouvernement entend mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles". Un projet qui induit donc non seulement de remplir les exigences du comité organisateur des JO 2024, mais aussi d'apaiser les riverains de la vague mythique qui montrent méfiance face à la tenue des compétitions dans leur fief.

