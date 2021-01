Le Pays et Météo France joignent leur force pour le climat

Tahiti, le 21 janvier 2021 – Edouard Fritch, président de la Polynésie française, a signé mercredi avec Virginie Schwarz, P-dg de Météo France, une convention-cadre de partenariat pour les cinq prochaines années. L'un des objectifs à long terme est de mettre en place des indicateurs pouvant orienter les politiques publiques et les stratégies d’adaptation au changement climatique.





Les collaborations entre le Pays et Météo-France qui existent aujourd’hui, ont pour objectif la production, le contrôle et l’échange de données climatologiques. Mais suite au colloque organisé par Météo France le 1 er octobre 2019, plusieurs thématiques d’intérêt pour le Pays ont été identifiées dans le champ d’intervention de Météo France. Comme l’évolution climatique de la Polynésie française et de l’ensemble du Pacifique, la montée des eaux océaniques, la prévision des évènements hydrométéorologiques extrêmes, la gestion des ressources en eau (gestion des bassins versants et artificialisation des sols), ou encore la lutte anti vectorielle.



Pour permettre une meilleure collaboration entre les deux entités, Edouard Fritch, président de la Polynésie française et Virginie Schwarz, P-dg de Météo France, ont signé mercredi une convention-cadre de partenariat pour les cinq prochaines années. L'un des objectifs à long terme est de mettre en place des indicateurs pouvant orienter les politiques publiques et les stratégies d’adaptation au changement climatique.



Pour se faire des axes prioritaires de travail ont notamment été retenus, comme le renforcement de la connaissance de l’occurrence des pluies et du fonctionnement des cours d’eau, préfiguration d’un dispositif d’alerte "inondations" sur les îles hautes dont Tahiti et Moorea et évolution au cours du temps des périodes de sécheresse prolongée. Un autre axe portera sur la connaissance des régimes de houle et de leur évolution à long terme, et interactions avec la montée des océans.



D’autres axes de travail ont été identifiés dans des domaines divers (énergie, santé, aménagement, etc), qui pourront faire l’objet de travaux communs à développer ultérieurement.



Le projet PacSud



Le projet de régionalisation du changement climatique débute cette année. Il est dénommé PacSud, financé par l’AFD (Agence Française de Développement) pour une durée de 3 à 4 ans, et piloté par Météo-France et l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement). L’objectif final du projet est de renforcer la résilience des territoires français du Pacifique (Polynésie française, Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna) et du Vanuatu au changement climatique.



Dans un premier temps les équipes vont s’atteler à produire des jeux de données haute résolution du climat futur pour le Pacifique (20 km x 20 km) à partir des derniers modèles et scénarios du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), dont le scénario COP 21. Dans un second temps, ces simulations seront régionalisées, en produisant des simulations à très haute résolution (2 km x 2 km), aux échelles d’îles comme Tahiti et Moorea.



Enfin, avec les autorités locales les impacts sur des secteurs spécifiques seront évalués au regard du changement climatique : santé, culture des huîtres perlières, etc.