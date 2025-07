Le Pays emprunte 11 milliards dont 7 aux banques locales

Tahiti, le 23 juillet 2025 - La décision a été actée lors du conseil des ministres de ce mercredi : le gouvernement financera en partie son programme d'investissement 2025 avec un “recours encadré” à l'emprunt, d’un montant de 10,919 milliards de francs.



Le gouvernement a acté mercredi le “recours encadré” à 10,919 milliards de francs d’emprunt pour financer en partie son programme d’investissement pour l’année 2025. Le détail est donné par le compte rendu du conseil des ministres du jour. Ainsi, 2,864 milliards de francs seront affectés au programme de construction, de réhabilitation et de rénovation de divers équipements et installations sportives pour la première tranche du programme de mise en forme des sites sportifs où se dérouleront les Jeux du Pacifique Sud de 2027. Cet emprunt est financé à parts égales entre la Banque des territoires et l’Agence française de développement (AFD).



Pool bancaire local



Par ailleurs, 8,055 milliards de francs sont empruntés pour les autres projets structurants du Pays. Les consultations menées par le Pays en mars 2025 auprès des banques locales ont permis de retenir des propositions qui totalisent 7 milliards de francs. Trois milliards de francs seront ainsi empruntés à la Banque Socredo sur dix ans au taux fixe de 2,75 % ; 1,5 milliard de francs à la Banque de Polynésie, au taux fixe de 2,90 % ; et 2,5 milliards de francs à la Banque de Tahiti dont 1,5 milliard empruntés sur dix ans au taux fixe de 2,85 % et un crédit revolving indexé sur l'Euribor +1 % de 1 milliard de francs, qui offre au Pays la capacité de disposer du montant du prêt de façon fractionnée, et aux dates de son choix.



“Malgré un contexte international marqué par une forte instabilité économique et géopolitique, le gouvernement parvient à sécuriser des conditions de financement avantageuses, en s'appuyant sur la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires locaux”, souligne le communiqué diffusé mercredi en guise de compte rendu du conseil des ministres.