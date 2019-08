Le Pays appelle à « mettre les intérêts particuliers de côté » pour le sport polynésien

PAPEETE, le 6 août 2019 - Le gouvernement a réuni lundi les fédérations sportives et le comité olympique à la présidence pour faire le bilan des derniers Jeux du Pacifique à Samoa. Le Pays qui appelle à « mettre les intérêts particuliers de côté » pour permettre au sport polynésien de progresser.



Le Président Edouard Fritch et la ministre des Sports, Christelle Lehartel, ont réuni, lundi après-midi, à la Présidence, les fédérations sportives et le Comité olympique de Polynésie française (COPF) à la présidence pour faire le bilan des derniers Jeux du Pacifique et dresser des perspectives pour le mouvement sportif polynésien pour les mois et années à venir, a indiqué la présidence dans un communiqué lundi soir.



Lors de ces Jeux, le total des médailles rapportées par la délégation polynésienne est de cinq de plus qu’en Papouasie Nouvelle-Guinée en 2015, mais de quatre médailles d’or de moins. La Polynésie a d’ailleurs en quatrième position au tableau des médailles, derrière la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie et Samoa. Elle était troisième en 2015 en Papouasie et deuxième en 2011 en Nouvelle-Calédonie…



« La validation tardive, par les instances sportives régionales, en octobre 2018, de la participation de Tahiti aux Jeux du Pacifique, aux Samoa, n’a certes pas permis une préparation optimale des différentes fédérations », explique la présidence. « Les conflits de personnes au sein des instances dirigeantes de certaines disciplines, notamment pour le taekwondo et le rugby, ont, aussi, privé plusieurs athlètes d’une participation à ces Jeux. Mais ces faits n’expliquent pas tout et, lors de la réunion, la nécessaire rigueur des entraînements, l’exigence de minimas adéquats et la nécessité, pour les différentes fédérations, de sélectionner des sportifs qui représentent bien l’élite d’une discipline ont ainsi été évoquées. »



Le communiqué de la présidence conclut en indiquant que « les Jeux de cette année aux Samoa sont un appel à mettre les intérêts particuliers de côté et à cheminer collectif, afin de maintenir la place de Tahiti dans le monde sportif régional, tout en continuant à transmettre à la jeunesse polynésienne des valeurs de recherche de la performance, mais également de respect et d’abnégation ».