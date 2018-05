Le Paul Gauguin élu Meilleur petit navire de croisière pour la troisième fois

PAPEETE, le 16 mai 2018 - Le Paul Gauguin, navire cinq étoiles vient pour la troisième année consécutive d’être primé en tant que « Meilleur petit navire de

Le Paul Gauguin, navire cinq étoiles vient pour la troisième année consécutive d’être primé en tant que « Meilleur petit navire de croisière» lors de la sixième cérémonie annuelle des Global Leisure Lifestyle Awards de Global Traveller, qui s’est tenue le 10 mai dernier, au Sofitel Los Angeles à Beverly Hills. Le navire a également été distingué en arrivant dans le top 5 des “Meilleures croisières luxueuses”.



" Nous sommes ravis d’être primé en tant que - Meilleur petit navire de croisières- cette année. Merci à Global Traveler et ses lecteurs pour cet honneur. !C'est une belle reconnaissance pour l’ensemble de notre personnel dévoué, qui s’évertue à offrir un service extraordinaire à bord de nos croisières à Tahiti, en Polynésie française, aux Fidji et dans le Pacifique Sud. " a déclaré Diane Moore, présidente de Paul Gauguin Cruises.



Global Traveller, magazine mensuel destiné aux voyageurs d'affaires et de loisirs, a mené un sondage auprès de ses lecteurs afin de connaître les meilleurs produits dans les catégories des voyages de loisirs, de luxe et art de vivre. Les récompenses ont été décernées aux meilleures destinations “loisirs”, aux compagnies aériennes, aux compagnies de croisières, aux hôtels ainsi qu’aux tour opérateurs sélectionnés par les lecteurs de Global Traveler.