Le Pass'Sport, une allocation de 8 000 F pour mettre les jeunes au sport

Tahiti, le 11 août 2022 – Afin de favoriser la pratique sportive des jeunes, une aide allant jusqu'à 8 000 F est mise en place pour leur inscription auprès d'un club ou l'achat d'équipements sportifs. Ce dispositif, intitulé Pass'Sport, s'adresse aux jeunes de 6 à 18 ans, identifiés par la CPS. Une enveloppe de 75 millions de Fcfp est allouée par l'État.



Mettre son enfant au sport à moindre coût, c'est possible grâce au Pass'Sport. Ce dispositif, mis en place par l'État en juin 2021, est appliqué depuis ce mois d'août en Polynésie. Il s'agit d'une aide financière plafonnée à 8 000 F par jeune et par année scolaire, et limitée à un club sportif. Elle permet de réduire le coût de la licence ou de l'adhésion et de prendre en charge certains équipements nécessaires à la pratique sportive. L'objectif est double : favoriser la pratique d'activités physiques et sportives et soutenir les acteurs du sport, notamment les structures associatives.



L'aide s'adresse aux jeunes de 6 à 18 ans inclus, bénéficiant soit de l'allocation de rentrée scolaire, soit de l'allocation spéciale aux enfants handicapés. Les familles ne touchent pas directement d'argent. Les jeunes bénéficient d'une réduction lors de leur inscription ou de l'achat d'un équipement auprès du club, qui lui est ensuite remboursée par la Caisse de prévoyance sociale. De leur côté, les clubs sportifs doivent être affiliés aux fédérations délégataires de service public et répertoriés comme participant au dispositif.



Afin de mettre en place le Pass’Sport sur le territoire, une enveloppe financière est mobilisée par l’État d’un montant plus de 75 millions de Fcfp. Des conventions ont été signées le 10 août entre le Pays, la CPS et le Comité olympique de Polynésie française, précisant les rôles de chacune des parties dans la mise en œuvre du dispositif et notamment le mandat de gestion délégué à la CPS pour le paiement du dispositif aux clubs sportifs. À travers ce dispositif, l’État rappelle que « la famille du sport s’ouvre à tous, pour le bien-être des enfants ».

Comment en bénéficier ● Pour les familles

L'identification des bénéficiaires est réalisée par la Caisse de prévoyance sociale. Les familles éligibles pourront obtenir les justificatifs sur leur espace personnel Tātou, le guichet en ligne de la CPS, qu'elles devront ensuite présenter à l'association sportive lors de l'inscription de leur enfant. Elles peuvent soit présenter l'avis aux parents pour la période d'août 2022 à décembre 2022 pour justifier de l'allocation de rentrée scolaire (document disponible sur le compte des deux parents), soit un relevé d'information des prestations familiales pour justifier de l'allocation spéciale aux enfants handicapés (document disponible sur le compte du parent qui perçoit les allocations). Ces documents peuvent aussi être délivrés par la CPS et ses antennes. L'avis aux parents peut quant à lui également être délivré par les antennes de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité. L’octroi des aides se fait dans l’ordre de réception des dossiers complets et dans la limite des crédits disponibles.



● Pour les clubs

Les clubs sportifs sollicités par les familles doivent être affiliés à une fédération délégataire de service public. Pour cela, ils doivent remplir un formulaire de préinscription disponible en ligne sur le site de la direction de la jeunesse et des sports. Cette dernière permettra d'identifier et recenser les clubs pour informer les familles qu'ils adhèrent au dispositif, mais aussi de garantir les paiements ultérieurs dans le cadre du Pass'Sport.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 11 Août 2022 à 11:34 | Lu 201 fois