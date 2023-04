Le Parti animaliste interpelle les candidats aux territoriales

Tahiti, le 10 avril 2023 - La représentante du Parti animaliste, Laurence Piercy, a organisé une réunion à Tarahoi samedi pour évoquer la défense de la cause animale qu'elle estime trop absente des programmes des candidats aux territoriales.



Candidate du Parti animaliste lors des dernières élections législatives en Polynésie française, Laurence Piercy avait organisé samedi midi place Tarahoi une "réunion", davantage qu'un rassemblement, avec une dizaine de personnes partageant la défense de la cause animale. La militante aux 530 voix lors des élections de 2022 souhaitait profiter des élections territoriales pour interpeller les différentes listes en lice sur son combat. Surtout, Laurence Piercy insiste sur le fait que la Polynésie détiennent les compétences législatives pour légiférer elle-même sur un certain nombre de sujets intéressants les droits des animaux. Et au premier chef, celui de donner une personnalité juridique aux animaux. "On est le seul territoire français à avoir la compétence de principe, ce qui pourrait permettre au gouvernement de proposer, ce qui serait énorme au niveau des répercussions internationales, que l’animal sorte enfin de son statut de 'bien meuble' et qu’on lui offre une personnalité juridique", explique Laurence Piercy.



"On n’a vu aucune proposition du Pays"



Samedi, l'objectif de la réunion était de comparer les programmes des différents candidats et d'y trouver ce qui pouvait aller dans le sens du Parti animaliste. Soulignant le renforcement récent de la gendarmerie contre la maltraitance animale, Laurence Piercy regrette que les pouvoirs publics locaux aient déserté ce champ de la protection animale. "Le Pays que fait-il, que propose-t-il ? C’est encore l’Etat qui apporte des solutions. Certes ce n’est pas une solution dans sa globalité mais c’est quand même un début de réponse. C’est quand même énorme qu’en Polynésie, on se dote de brigade qui va enquêter contre la maltraitance animale. On n’a vu aucune proposition du Pays sur ce terrain-là."



Menus végétariens une fois par semaine dans les cantines, fourrière animale, campagnes de stérilisations… Le parti a des idées, mais ne veut pas de "mesures sparadraps électorales". "Les dernières stérilisations ont été faites post-législatives où on s'était présentés et on où avait mis le doigt dessus. Je ne veux pointer personne, c'était très bien et c'était nécessaire. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Et est-ce que ce sera fait ensuite." Et si la campagne reste focalisée sur ses thèmes actuels, avec le pouvoir d'achat notamment, Laurence Piercy a encore des idées. "Passer les croquettes en PPN, car les familles ont des animaux auxquels ils tiennent."