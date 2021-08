Le Papeete Rugby Club et le Stade Toulousain partenaires de jeu

Tahiti, le 5 août 2021 - Le Papeete Rugby Club vient de concrétiser un partenariat historique avec le Stade Toulousain, club le plus titré de métropole. "Ce protocole d’accord et de partenariat va bien au-delà d’une simple convention ou déclaration d’intention. Elle marque, de la part du Stade Toulousain, une réelle volonté d’ancrage pérenne et ouvre des perspectives magnifiques et inespérées pour le Papeete Rugby Club (…) pour l’ensemble du rugby polynésien", a indiqué le club de la capitale.



Une bonne nouvelle pour le développement de l'ovalie au fenua. Le Papeete Rugby Club (PRC), présidé par Alain Serre, vient d'entériner un partenariat historique avec le Stade Toulousain, véritable mastodonte du rugby français et européen avec 21 Bouclier de Brennus et cinq Coupe d'Europe à son palmarès. Aucune autre formation ne fait mieux.



C'est donc une belle opportunité qui s'offre au club de la capitale tahitienne. "Le cadre général de cet accord, prenant effet le 1er août 2021, a pour objectif principal d’offrir un encadrement et un accompagnement pérenne, en distanciel et présentiel, au club de la capitale, en direction de tous nos licenciés et d’éventuels joueurs invités", explique le PRC. "Plus concrètement, le Stade Toulousain offrira la possibilité d’organiser dans les structures du Papeete Rugby Club des stages 'Stade Toulousain', avec la venue sur le territoire de coachs dédiés (jeunes et séniors), la première occurrence devrait avoir lieu dès le mois de novembre prochain."







Détection des talents



Le Stade Toulousain s’est également engagé à recevoir un ou des référents sportifs du club tahitien à des fins de formation et observation des méthodes de coaching et d’apprentissage. Par ailleurs, des stages en immersion à Toulouse, pour les jeunes et seniors, à des fins de formation et perfectionnement, de tests d’évaluations et d’éventuelles détections de fort potentiel seront possibles.



En retour, le Papeete Rugby Club s’est notamment engagé à favoriser et faciliter l’ancrage du Club Français dans le Pacifique par ses clubs jumelés (Rapa Nui, Iles Cook, Hawaii, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Zélande), à recevoir des délégations de jeunes, espoirs, féminines et séniors lors de nos stages de fin de saison où de compétitions sportives.



"Ce protocole d’accord et de partenariat va bien au-delà d’une simple convention ou déclaration d’intention, elle marque, de la part du Stade Toulousain, une réelle volonté d’ancrage pérenne et ouvre des perspectives magnifiques et inespérées pour le Papeete Rugby Club et par effet induit, très vraisemblablement, pour l’ensemble du rugby polynésien."



Avant le Papeete Rugby Club, rappelons que le Rugby Club de Pirae avait noué un partenariat avec le Rugby Club Toulonnais, grosse machine également du Top 14. Ce partenariat avait permis à Teiva Jacquelain et à Makalea Foliaki de lancer leur carrière de joueur professionnel. C'est bien tout le mal que l'on souhaite aux futures pépites du club de la capitale.