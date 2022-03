Le Paopao boxing club de Moorea est prêt

Moorea, le 2 mars 2022 - Un nouveau club de boxe anglaise, dénommé Paopao Boxing Club, vient de voir le jour à Moorea. Présidé par Hoani Marescot, celui-ci compte une vingtaine de sportifs qui s’entraînent dans les locaux de l’école primaire de Paopao. Le club ambitionne de créer prochainement sa propre structure et de former de futurs champions.



Créé en juillet 2021, l’association sportive Paopao Boxing Club, qui est affiliée à la fédération de boxe anglaise de Polynésie française a enfin débuté ses entraînements depuis le 17 février, à l'école primaire de Paopao. Les entraînements sont encadrés par deux anciens boxeurs titrés, à savoir Hoani Marescot, également président du club, et Hubert Gobrait. Tous deux passent actuellement leur formation d’éducateur avec la fédération de boxe anglaise. À noter aussi que le club compte parmi ses membres Marcel Apeang, ancien grand boxeur du fenua. “L’idée de l’association est de pouvoir donner l’occasion aux jeunes de faire du sport et de monter quelque chose de nouveau parce qu’il n'y a pas beaucoup de clubs sportifs à Moorea. Le but est de pouvoir rassembler ces jeunes et de partager leur passion de la boxe anglaise”, explique Hoani Marescot

Le club accueille en ce moment une vingtaine d’athlètes, jeunes et adultes. En plus de l’accès au sport, le club ambitionne de former des boxeurs pour atteindre les sommets de la discipline au fenua : “L’objectif sera les jeux du Pacifique qui se dérouleront à Tahiti en 2027. Il s’agit de préparer une dizaine de boxeurs afin de prétendre aux sélections. Pour l’instant, les jeunes sont nombreux à venir. C’est déjà une bonne chose. Après, ils ont un peu le niveau débutant, mais il y en a trois ou quatre qui peuvent prétendre à un niveau amateur. La majorité vient pour la boxe de loisirs. Ce n’est pas grave puisque cela attire du monde et nous permet de faire des entraînements dans une bonne ambiance”, ajoute le président.



Les séances d’entraînement se déroulent pour l’instant dans les locaux de l’école primaire de Paopao, mais les membres du bureau visent la création d'une structure digne de ce nom. “On remercie la mairie de Moorea ainsi que le directeur de l’école qui nous ont donné les autorisations, mais l’idéal serait de monter un vrai projet avec une vraie salle structurelle : une salle dédiée aux sports de combat avec un ring, des sacs de boxe… L’objectif est d’avoir de nombreux licenciés à long terme et faire un vrai club sportif avec des ambitions”, conclut Hoani Marescot.



Amaru Kalani, 24 ans de Papetoai

“Je vais essayer d'être champion de Polynésie”



"J’ai pratiqué la boxe depuis 2014. J’ai été vice-champion de Polynésie cette année-là. C’est une reprise pour moi aujourd’hui. J’ai arrêté depuis 2018 à cause de mon travail, mes études… Je reprends pour la remise en forme et pour remonter sur le ring. Je vais essayer d’être champion de Polynésie dans ma catégorie (-64 kg). Je pense reprendre la compétition d’ici le mois de mai. Mon modèle dans la boxe anglaise est Jordan Tuihaa (boxeur de Tahiti). Ce que j’aime dans la boxe, c’est de savoir se dépasser chaque fois aux entraînements. Je pense que tout le monde a cette petite crainte de monter sur le ring, mais il suffit juste de la surmonter."

Christelle Papara, 23 ans, de Paopao

“Apprendre la boxe pour se défendre”



"J’ai intégré le club de boxe de Paopao pour pouvoir tout d’abord faire du sport étant donné que je n’en fais pas à la maison. J’ai pensé également à mieux connaître la boxe à cause du nombre de violences en ville. Je me suis dit pourquoi pas apprendre la boxe pour se défendre en cas par exemple de problème quand je sors le soir ? J’envisage de monter sur le ring, mais je ne suis pas sûre. Ce que j’aime dans la boxe, c’est comment apprendre à esquiver, donner des coups de poing directs… J’aime beaucoup Mike Tyson. C’est la première fois que j’entre dans un club de boxe. On pratique déjà la boxe à la maison, mais pas la boxe anglaise."

Pablo Renault, 19 ans, de Moorea

“Je vais m'entraîner à fond et rejoindre un club en Australie”



"Je pratique la boxe depuis 1 an ou 1 an et demi. J’ai été finaliste des championnats de Polynésie l’année dernière. J’aimerais partir en Australie pour passer professionnel dans la boxe anglaise. Plein de grands champions ont commencé tard dans la boxe. Anthony Joshua et Deontay Wilder ont commencé à l’âge de 19 ans et sont tous les deux devenus champions du monde. Je vais faire le maximum de combats tant que je suis en Polynésie. J’ai choisi l’Australie parce que j’aurai forcément plus de combats là-bas. Je suis à la base un passionné des sports de combat, mais je n’ai jamais eu vraiment l’occasion de pratiquer à cause de mon travail. Ce que j’aime dans la boxe, c’est la mentalité, le physique, les entraînements, la préparation aux combats, les combats … Je vais m’entraîner à fond et rejoindre ensuite un club en Australie dans 10 mois. Je vais faire là-bas des combats en amateur et passer en professionnel dès que c’est possible."

Pratique



Entraînements du club mardi et jeudi sous le préau de l'école primaire de Paopao de 17h à 18h15, pour les enfants de 6 à 13 ans

de 18h30 à 20 h, pour les adultes à partir de 14 ans

