Le Paea Manu Ura RC sacré champion à 7

Tahiti, le 20 novembre 2022 - Le troisième et dernier tournoi du Championnat de Tahiti de rugby à 7 2022/2023 s’est déroulé samedi au stade Fautaua. Papeete Rugby Club a remporté le tournoi mais c’est l’AS Paea Manu Ura qui a été sacrée championne de Tahiti.



a saison rugbystique 2022/2023 a débuté par le Championnat de Tahiti de Seven qui a sacré samedi au stade Fautaua l’AS Manu Ura Paea. Le club de la côte ouest avait déjà bouclé la précédente saison en enrichissant son palmarès avec le titre de champion de Tahiti de rugby à 15, au mois de mai et avec le Trophée des Champions, en juin. Paea casse ainsi l’hégémonie de Faa’a qui avait quasiment tout gagné lors des saisons précédentes.



Cela étant, la domination des violets sur le rugby local depuis quelques mois n’est pas encore aussi écrasante que ne le fut celle de Faa’a pendant un temps, alors tenant du titre de champion de Tahiti à 7. On en eut la démonstration samedi avec le succès de Papeete RC lors de l’ultime tournoi du Championnat de Tahiti de Seven. Programmé sur quatre tournois à l’origine, le championnat a été perturbé par le mauvais temps. Le troisième tournoi reporté à deux reprises a finalement été définitivement annulé. Les acteurs du rugby local n’avaient donc plus joué depuis mi-octobre et le Papeete International Seven qu’ont remporté les Californiens d’Eagle Rock face à Faa’a en finalealors que Manu Ura avait fait l’impasse sur le tournoi.



Ainsi, samedi au moment d’aborder le troisième et dernier tournoi du Championnat de Tahiti de Seven, Faa’a était vainqueur du premier tournoi du Championnat de Tahiti à 7, Manu Ura vainqueur du deuxième et Punaauia était encore en course pour décrocher le titre. Décrochés au classement général, Papeete, Pirae et Arue jouaient quant à eux pour l’honneur samedi tandis que Moorea n’a pas fait le déplacement.



Parcours sans faute de Papeete RC



urprise avec les deux défaites de Faa’a en poule B contre Papeete (12-7) et Pirae (17-12), les verts étaient dès lors relégués en finale bowl, soit le match pour les 5e et 6è places. La situation ouvrait des perspectives très intéressantes de qualification pour les demi-finales de la Cup à Paea et Punaauia respectivement en 1er et 2 e places de la poule A. En s’imposant (19-15) face à Pirae, Paea avait gagné sa place pour la finale du tournoi et l’assurance, dès lors, de décrocher le titre, compte tenu des points marqués samedi au classement général. Punaauia de son côté ne pouvait pas passer le cap des demi-finales, battu (19-5) par Papeete. Faa’a s’est consolé avec la 5e place en battant nettement Arue (31-5). L’équipe de Pirae a quant à elle conclu son parcours par un solide succès (19-5) face à Punaauia. Suffisant pour prendre la 3e place du tournoi.



Les comptes étant ainsi faits, auréolé du titre avant même de jouer la finale, Paea n’en a pas moins mis toute son ardeur à tenter de s’imposer. Mais Papeete, bien en jambe, l’a emporté 12-5 avec deux essais marqués en début et fin de match, tandis que Paea est parvenu à réduire le score en fin de première mi-temps. Belle performance de Papeete RC qui a remporté tous ses matches de manière convaincante. Roberto Reva a été décisif pour Papeete samedi en marquant six essais. C’est cependant Haunui Coppenrath, de Pirae, qui termine meilleur marqueur d’essais du championnat avec neuf réalisations.



Place désormais au rugby à 10 samedi prochain avec la première des trois journées du Challenge à 10.