Le Paea Manu Ura RC décroche le premier Trophée des Champions face au RC Pirae

Tahiti, le 26 juin 2022 - La 1re édition du Trophée des Champions qui a opposé Paea Manu Ura, le champion de Tahiti en titre, à Pirae, vainqueur de la Coupe de Tahiti, a été remportée par la formation de Paea samedi soir au stade de Fautaua sur le score de 16-15. La rencontre a clôturé la saison de rugby 2021/2022.



Le Trophée des Champions est né d’une convention signée en 2020 entre la Fédération polynésienne de rugby et l’Armée de l’Air et de l’Espace qui offre des maillots à la FPR chaque saison et qui finance le trophée. Mais les éditions 2020 et 2021 n’ont pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire. Aussi s’agissait-il bien d’une grande première samedi soir. C’est le rugby féminin qui a ouvert les festivités avec un match opposant To'a Hine à Faa’a Hine et remporté 17-0 par les premières citées qui sont également pour l’essentiel des joueuses de Faa’a.



Place ensuite au choc de la soirée entre Paea Manu Ura et Pirae, affiche qui constitue le remake d’une des demi-finales de la Coupe de Tahiti gagnée (24/16) par Pirae. Dès le coup d’envoi sifflé par l’arbitre Jean-Yves Gueguen, Paea Manu Ura s’installe dans le camp de Pirae et cela pendant une bonne dizaine de minutes. Puis après avoir laissé passer l’orage, les joueurs de Marcel Coppenrath rééquilibrent les débats. La rencontre se révèle très rythmée avec la volonté des deux côtés de jouer vers l’avant, mais les attaques sont souvent stoppées par des en-avant pour cause de pelouse humide et de ballon glissant. Manu Ura Paea va néanmoins trouver l’ouverture à la demi-heure de jeu suite à une pénalité rapidement jouée à la main et conclue en essai par Teariki Wong Sang (5-0). Mais Pirae ne va pas douter et revenir au score trois minutes plus tard par un essai d’Yves-Elie Gelfi qui slalome dans la défense de Paea (5-5). Plus rien n’est marqué jusqu’au repos sifflé sur un score équitable qui reflète bien la physionomie de la partie.

Paea Manu Ura l’emporte à la dernière seconde La rencontre redémarre sur un tempo toujours élevé et favorable à Pirae qui prend l’avantage à la marque (10-5) à la 43e minute par un essai de Raihau Taurai au terme d’une attaque bien construite des trois-quarts de Pirae. Et si Paea Manu Ura réduit le score (10-8) avec une pénalité de Jérôme Charles à la 49e minute, c’est bien Pirae qui a alors le match en main. Cette supériorité se concrétise par un essai du troisième ligne Jérémy Picard qui se détache de sa mêlée pour marquer en force, Pirae étant nettement dominateur en mêlée fermée. 15-8 à l’heure de jeu, l’équipe de Pirae est en position de force d’autant qu’elle semble bien maîtriser les débats. Mais Paea Manu Ura ne va pas abdiquer et camper dans le camp de son adversaire dans les dix dernières minutes et alors que Pirae joue à 10 suite au carton jaune de Meianui Teuira à la 73e minute. La formation de Paea revient à 15-13 à la 76e minute quand Taputa Teinauri marque en coin puis elle l’emporte sur le fil à la dernière seconde du match sur une pénalité de Jérôme Charles avant que l’arbitre ne siffle la fin de match sur la marque de 16-15 en faveur de Paea Manu Ura.



Hitiare Teore, coach-adjoint de Paea Manu Ura traduit le bonheur des siens :"Ce fut vraiment difficile ce soir car Pirae était solide, mais j’ai dit aux joueurs que c’est le mental qui ferait peut-être la différence à la fin. Ce fut un match engagé mais propre et c’est à mettre au crédit des deux équipes. C’est vraiment une belle saison pour nous et franchement on ne s’y attendait pas. C’est que du bonheur".



Pirae peut nourrir des regrets car après une 1re mi-temps équilibrée, les joueurs de Marcel Coppenrath ont plutôt eu le match en main en 2e mi-temps mais ont craqué en fin de rencontre. Explosion de joie bien évidemment dans le camp de Manu Ura lorsque le Lieutenant-colonel Le Flanchec, commandant du détachement air 190 lui offre le Trophée des Champions qui sera désormais remis en jeu chaque année. La saison 2022/2023 de rugby démarrera début septembre avec le Championnat de Tahiti à 7.

Fiche technique Au stade Fautaua

Paea Manu Ura bat Pirae 16-15 (MT : 5-5)



Points pour Paea Manu Ura

- 2 essais : Teariki Wong Sang (30e), Taputua Teinauri (76e)

- 2 pénalité : Jérôme Charles (49e et 80e)



Points pour Pirae

- 3 essais : Yves-Elie Gelfi (33e), Raihau Taurei (43e), Jérémy Picard (61e)



